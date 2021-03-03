В Словакии политический кризис из-за поставок российской вакцины

В Словакии нарастает политический кризис, связанный с поставками российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

Как отмечает Associated Press, споры вызвали проводившиеся втайне переговоры словацкого премьер-министра по приобретению вакцины – вопреки недовольству внутри правящей коалиции относительно такого решения.

Рихард Сулик, который возглавляет входящую в коалицию "Партию свободы и солидарности", назвал ситуацию серьёзной и указал на необходимость изменений. У него часто были разногласия с премьером Игорем Матовичем по мерам против коронавируса. При этом Сулик в среду назвал очевидным, что его страна до сих пор не преуспела в борьбе с эпидемией.

Матович настаивает на закупке 2-х миллионов доз "Спутника V", подчёркивая, что это ускорит реализацию программы по вакцинации населения в Словакии, которая считается одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государством ЕС.

Позицию Матовича осудил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, номинированный на пост партией Рихарда Сулика. Корчок охарактеризовал "Спутник V" как один из инструментов, который Москва "использует в гибридной войне против Запада". Подобные обвинения россйиские власти всегда отрицали. Корчок полагает, что закупка поставит под сомнение прозападные устремления Братиславы.

Другой политический партнёр премьер-министра Матовича, партия "За людей", не исключила, что покинет правящую коалицию.

В среду руководитель партии "За людей", зампремьера Вероника Ремишова встречалась с Рихардом Суликом и другими политическими лидерами, включая президента Зузану Чапутову, также критически настроенную к "Спутнику V". На встрече обсуждался возникший кризис. И после совещания Сулик заявил, что его партия "ни в коем случае" не выступает за досрочные выборы.

1 марта стало известно, что в Словакию доставлено 200 тысяч доз "Спутника V". Игор Матович на пресс-конференции в аэропорту города Кошице, куда из Москвы прилетел словацкий военный самолёт с вакциной на борту, сказал, что договор с был подписан в прошлую субботу.

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, куда поставлена российская вакцина. "Спутник V" пока не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в Евросоюзе. О возможной закупке российского препарата заявляли также руководители Чехии.