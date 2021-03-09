Китай начал выдачу для своих граждан сертификатов вакцинации

Китай запустил выдачу цифровых сертификатов вакцинации от COVID-19 тем своим гражданам, которые хотят выехать за границу.

Ряд стран, к примеру Бахрейн, уже ввели в действие подобные документы – на фоне начавшейся по всему миру вакцинации населения. Одна из целей инициативы – содействовать оживлению национальных экономик. ЕС ранее также согласился разработать "ковид-паспорта" - под давлением стран на юге европейского блока, чьи доходы во многом зависят от сферы туризма.

С какими государствами о признании своих сертификатов договорился Пекин, пока не ясно.

По информации МИД КНР, справки будут содержать информацию о результатах тестирования их владельцев на коронавирус, и о наличии у них прививки. Отмечается, что сертификат будет доступен для граждан Китая через программу на платформе социальных сетей WeChat.

При этом Китай пока не объявлял о смягчении карантинных мер для въезжающих в страну людей, которые уже сделали прививки от коронавируса.