ФСБ оценила численность митингов 23 и 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального в 90 тысяч человек по всей России. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на статистику, которая, как утверждается, содержится во внутренней документации ведомства.

В распоряжении издания оказался документ, который подготовил департамент военной контрразведки ФСБ, курирующий Министерство обороны и Нацгвардию. По информации источника "Медузы", перед сотрудниками этого управления поставили задачу "выявить реальную картину поддержки" Навального в России. Собеседник издания заявил, что такую задачу перед департаментом поставили впервые.

"Никогда не ставился вопрос: "А изучите реальную картину поддержки, нам это интересно". Какой процент населения, насколько распространены эти взгляды? То есть сейчас ситуация перешла уже в другой ранг: давайте поймем, наконец, сколько этих людей?" - утверждает источник "Медузы".

Другие собеседники издания близкие к ФСБ или работающие в ведомстве назвали цифру в 90 тысяч человек "верной" и подтвердили, что такая статистика собиралась. Эти данные отличаются от от позиции Кремля и данных московского управления МВД, которое на митинге 23 января в Москве насчитало 4 тысячи участников.

Информация о задержаниях на митингах в документе ФСБ отличается от той, которую публиковали правозащитники. Ведомство насчитало 12 тысяч задержанных среди которых был 761 несовершеннолетний. Проект "ОВД-Инфо" сообщал о задержании 9,5 тысяч человек.

Сторонники Навального оценивали количество участников на акциях 23 января в 250-300 тысяч, а на акциях 31 января в 200-300 тысяч по всей России.