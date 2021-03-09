Пятеро обвиняемых в убийстве посла в России в Турции Андрея Карлова получили пожизненные сроки. Решение вынес суд в Анкаре 9 марта, передаёт агентство "Анадолу". Дипломат был застрелен в декабре 2016 года на открытии выставки в галерее современного искусства. Обвинение утверждало, что к преступлению имеет отношение оппозиция.

Убийца был опознан властями как 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был застрелен спецназом на месте событий. Всего обвиняемыми по делу проходили 28 человек. Шестеро были оправданы, несколько человек были осуждены заочно, остальные получили различные тюремные сроки.

По версии следствия, которую поддержал суд, организаторами преступления выступили сторонники влиятельного проповедника Фетхуллы Гюлена, который проживает сейчас в США. Ранее власти обвиняли его в организации попытки военного переворота в 2016 году, тысячи его последователей по всей стране были арестованы. Гюлен причастность к покушению отрицает.

Вдова дипломата Марина Карлова в интервью Русской службе Би-би-си заявляла, что её муж получал угрозы по меньшей мере за четыре месяца до нападения. Но ему не была предоставлена дополнительная охрана (обеспечивать её за пределами посольства должны власти принимающего государства).

Карлова сказала, что не считает, что следствие нашло настоящих организаторов преступления. "Я уверена, что это дело никогда не будет раскрыто", – заявила она.