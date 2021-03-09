“Новая этика”- что это? Почему ее продвигают и за что ругают

“Новая этика” - что это: мост к прекрасному будущему или дорога к новому тоталитаризму? Какое отношение она имеет к равенству полов и правам человека. Почему одни “новую этику” продвигают, а другие ругают и при чем здесь человек-паук.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов,
директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ Виталий Куренной,
адвокат Мари Давтян,
психолог Анастасия Никольская,
феминистка Наталья Биттен
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов,
директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ Виталий Куренной,
адвокат Мари Давтян,
психолог Анастасия Никольская,
феминистка Наталья Биттен