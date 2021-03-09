“Новая этика”- что это? Почему ее продвигают и за что ругают

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“Новая этика” - что это: мост к прекрасному будущему или дорога к новому тоталитаризму? Какое отношение она имеет к равенству полов и правам человека. Почему одни “новую этику” продвигают, а другие ругают и при чем здесь человек-паук.



Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов,

директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ Виталий Куренной,

адвокат Мари Давтян,

психолог Анастасия Никольская,

феминистка Наталья Биттен