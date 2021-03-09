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“Новая этика”- что это? Почему ее продвигают и за что ругают

“Новая этика”- что это? Почему ее продвигают и за что ругают
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“Новая этика”- что это? Почему ее продвигают и за что ругают

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“Новая этика” - мост к прекрасному будущему или дорога к новому тоталитаризму. Какое отношение она имеет к равенству полов и правам человека и при чем здесь человек-паук

“Новая этика” - что это: мост к прекрасному будущему или дорога к новому тоталитаризму? Какое отношение она имеет к равенству полов и правам человека. Почему одни “новую этику” продвигают, а другие ругают и при чем здесь человек-паук.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов,
директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ Виталий Куренной,
адвокат Мари Давтян,
психолог Анастасия Никольская,
феминистка Наталья Биттен
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