Доступ к части госуслуг закроют для отказавшихся сдать биометрию

Правительство хочет закрыть удаленный доступ к "ряду" госуслуг россиянам, которые не предоставили свои биометрические данные. Как пишет "Коммерсантъ", 26 февраля в Минцифры прошло совещание, посвященное использованию биометрии. Один из участников совещания рассказал, что чиновники признали: сбор биометрии идет слишком медленно, его нужно ускорить "административными мерами".

В частности, власти планируют разрешить сдавать биометрические данные в центрах МФЦ и через специальное мобильное приложение, которое разрабатывает "Ростелеком". Представитель компании уточнил в разговоре с газетой, что пользователи приложения смогут проводить оплату при помощи изображения лица, "проходить на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах". "Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно", — добавил источник газеты. О каких именно услугах идет речь, не уточняется.

Другой собеседник издания уточнил, что Минцифры в течение двух лет планирует собрать в единую биометрическую систему (ЕБС) до 70 млн данных граждан — число подтвержденных пользователей на "Госуслугах". Пока что данные в ЕБС могут собирать только банки. В январе к системе также подключились страховые компании, добавляет газета.