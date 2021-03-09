Госдума на заседании во вторник одобрила законопроект о досудебной блокировке сайтов с оправданием экстремизма и терроризма. Он был внесён в парламент в июле, среди авторов указаны группа влиятельных единороссов и депутат Наталья Поклонская.

Авторы законопроекта утверждают, что существующее законодательство не позволяет достаточно быстро вносить в чёрный список сайты, оправдывающие экстремизм и терроризм. По действующим законам блокировать такие ресурсы должен суд, теперь это будет делаться по представлению Генпрокуратуры.

По словам одного из авторов, единоросса Василия Пискарёва, новый закон позволит защитить от детей от “прославления нацизма” и остановит радикализацию подростков. Издание ОВД-инфо отмечало, что в последние годы статья об оправдании терроризма применяется правоохранительными органами всё чаще — в том числе, против политических активистов и независимой прессы.

После частичной декриминализации 282-й статьи об экстремизме, статья об оправдании терроризма может стать одним из основных инструментов для политических репрессий, — отмечал в интервью Би-би-си юрист международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.