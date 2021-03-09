В Пензе адвокату угрожают подкинуть наркотики

В Пензе адвокату Александру Федулову, который защищает местного жителя Виктора Вьюнова, сообщившего о пытках в полиции, поступают угрозы подброса наркотиков. От него требуют "отступиться". Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

На самого Вьюнова оказывают давление сотрудники правоохранительных органов и он опасается за свою жизнь. По словам пострадавшего, в СИЗО, по указанию оперативников, ему угрожают физической расправой другие арестанты. Вьюнов также сообщил, что неизвестный в маске и камуфляжной форме заставил его подписать заявление о том, что он оговорил полицейских.

Адвокат Федулов подал заявление в Следственный комитет России с требованием предоставить ему и Вьюнову государственную защиту. Ранее юрист сообщал, что в здании управления уголовного розыска пропали записи с камер наблюдения после того, как его подзащитный рассказал о пытках.

46-летний Виктор Вьюнов был задержан 25 февраля у себя дома по подозрению в вымогательстве. Он рассказал, что был доставлен в здание Центра "Э", где ему привязали ноги к рукам буксировочным тросом и избивали. Вьюнов также сообщил, что с него снимали штаны и угрожали изнасилованием резиновой дубинкой.

Адвокат Александр Федулов заявил, что от его подзащитного не требовали признательных показаний, а "просто издевались". Вьюнов назвал имена сотрудников полиции, участвовавших в пытке. Как выяснилось, в отношении них прежде уже поступали жалобы, однако оканчивались отказом в возбуждении уголовных дел. Федулов намерен потребовать объединить все аналогичные случаи в единый кейс. Полицейские настаивают, что Вьюнов сам причинил себе травмы, выпрыгнув из машины. Управление Следственного комитета по Пензенской области возбудило уголовное дело о превышениях должностных полномочий.