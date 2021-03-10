Cайты Кремля и силовых ведомств перестали открываться. Что происходит?

Сайты Кремля, правительства России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Государственной думы и ряда других органов власти России перестали днём в среду открываться. Об этом сообщают пользователи интернета как из России, так и из-за рубежа.

Пользователи отслеживающего падения сайтов сервиса Downdetector сообщают о сбоях в работе одного из крупнейших российских провайдеров — "Ростелекома". Причины произошедшего не ясны.

Утром в среду Роскомнадзор заявил о том, что замедляет работу социальной сети Twitter в России. "Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось",— заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин "Интерфаксу".

Он отметил, что замедление грозит и другим интернет-платформам в случае нарушения российских законов.

В 2018 году, после того как Роскомнадзор попытался заблокировать на территории России мессенджер Telegram, в Рунете начались масштабные сбои работы сайтов и сервисов.

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