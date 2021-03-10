ФСБ задержала экс-владельца сети магазинов Spar в России

Сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar в России Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров компании "ТД Интерторг". Их подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка, пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В задержании участвовали сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ. "Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников", — рассказал РБК источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, представители ООО "ТД Интерторг" похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО "Сбербанк". Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски "ТД Интерторг". В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. "С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд рублей", — рассказал источник РБК.

В материалах дела говорится, что, "получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители "ТД Интерторг" распорядились ими по собственному усмотрению". Они перестали оплачивать кредит.