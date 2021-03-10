ФСБ задержала экс-владельца сети магазинов Spar в России

Сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar в России Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров компании "ТД Интерторг". Их подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка, пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В задержании участвовали сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ. "Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников", — рассказал РБК источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, представители ООО "ТД Интерторг" похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО "Сбербанк". Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски "ТД Интерторг". В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. "С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд рублей", — рассказал источник РБК.
В материалах дела говорится, что, "получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители "ТД Интерторг" распорядились ими по собственному усмотрению". Они перестали оплачивать кредит.
- "Интерторг" был четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управлял более чем 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе. Компания прекратила свою деятельность в 2020 году и закрыла все свои магазины.
- "ТД Интерторг" ранее управлял сетями Spar и "Народная семья". Сейчас компания находится в стадии ликвидации. В структуре собственников указана компания ООО "Интергрупп". Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа "Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз", 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала "ТД Интерторг".
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