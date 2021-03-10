Президент Чехии потребовал от главы правительства отставки министра здравоохранения Яна Блатны из-за российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V". Министр хочет дождаться регистрации препарата контролирующими органами Европейского союза, Земан считает, что вакцину должны допустить на рынок национальные власти.

В интервью газете Parlamentní listy Земан заявил, что считает, что на рынок страны должны быть как можно скорее допущены российская и китайская вакцины. По его словам, не допуская препараты на рынок, Блатны и подчинённая ему директор Государственного института по контролю за лекарствами Ирена Сторова несут ответственность за смерти граждан.

Блатны и Сторова требуют, чтобы одобрения препаратам дали власти Евросоюза. До недавнего времени президент сам поддерживал такую позицию, отмечает Чешское информационное агентство. Теперь Земан настаивает на том, что разрешение на использование должен дать национальный регулятор.

В конце февраля Земан в интервью каналу CNN заявил, что попросил вакцину “Спутник V” в разговоре с Владимиром Путиным. В интервью Parlamentní listy он подчеркнул, что Чехия получила предложение производить препарат совместно с Германией.

Чехия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа стран ЕС. В стране зафиксированы 1 миллион 340 тысяч случаев заражения болезнью, 22 147 человек умерли, система здравоохранения работает на пределе. Отставка министра возможна, если её предложит президенту глава правительства Андрей Бабиш. Земан собирается встретиться с ним 22 марта.