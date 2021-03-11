"Фейсбук - следующий". Соцсети о попытке Роскомнадзора замедлить Твиттер

Одна из главных новостей среды – Роскомнадзор сообщил, что замедляет работу Твиттера.

Армен Гаспарян:

Роскомнадзор де-юре сделал то, что до де-факто уже давно случилось. Твиттер, как и до него ЖЖ, умер, не выдержав этих бесконечных бот-фабрик в комментариях. Все ЛОМы перешли в Телеграм. Светлая память этой некогда любимой площадке. Там были очень хорошие обсуждения.

Андрей Вышинский:

Все действия Twitter просто побуждали Роскомнадзор принять строгое решение в отношении соцсети. На 10 марта 2021 года на платформе не удалено 3 168 материалов с противоправным контентом, включая: 2569 призывов к суициду, 450 материалов с детской порнографией, 149 материалов с распространением наркотиков.

Помимо этого, соцсеть не выполняет закон о локализации хранения персональных данных, не выплачивает и вряд ли собирается выплачивать назначенный судом штраф. Поэтому замедление скорости – наиболее действенный механизм воззвать к разуму руководство Twitter. Тем более, что ограничения могут быть сняты, достаточно только выполнить законные требования.

Пётр Толстой:

Такое впечатление, что все граждане России сидят в Твиттере – так широко обсуждаются санкции Роскомнадзора против него.

Но тут всё просто: если какая-либо иностранная социальная сеть или IT-компания готовы соблюдать наши законы – добро пожаловать на наш рынок, если нет – никаких исключений мы делать не будем.

Основным подходом при выстраивании взаимодействия с ними должно стать требование о беспрекословном соблюдении российского законодательства. Кроме того, компании должны иметь зарегистрированные представительства на территории России и, соответственно, платить налоги, в частности, с рекламы. Вот такие простые условия.

Стас Натанзон:

За что замедлили Твиттер.

За последние несколько месяцев Твиттер успел:

1. Похвастаться, что заблокировал сотрбю "связанных с Россией" аккаунтов, которые, цитирую, "подрывали веру в НАТО".

2. 130 аккаунтов, которые "пытались сорвать публичный разговор во время первых президентских дебатов 2020 года в США" (тролили кандидатов)

3. Аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

4. Я уже не говорю о всяких Трампах и его сторонников.

5. Помечает значками возможного фейка тысячи сообщений о подтасовках на выборах в США

6. Маркирует спорные заявления о ковиде

Зато не может ничего сделать с тредами про "хочу выпилиться", хотя они элементарно чистятся и Роскомнадзор просил об этом.

В мире в год от самоубийств умирает 800 000 человек.Каждые 40 секунд кто-то в мире убивает себя.

Понятно, что это все не только и не столько из-за сообщений в соцсетях. Ну так и смерти от ковида - не из-за сообщений в соцсетях, и тем не менее, соцсети трут ложные утверждения о ковиде. Почему с суицидом нельзя так же?

Андрей Мальгин:

Вообще-то твиттер сносит детскую порнографию и призывы к суициду в тот момент, когда на них приходит жалоба. Таковы правила твиттера. Невозможно поверить, что такой контент продержится в твиттере хотя бы минуту после жалобы.

Может, лучше было бы Роскомнадзору обращаться туда с конкретными жалобами каждый раз, когда что-то такое обнаружится, чем ломать интернет целиком?

Роскомнадзор говорит, что твиттер отказывается удалять такую информацию, и терпение, дескать, лопнуло. Это ложь. Любый пользователь твиттера понимает, что это ложь.

На самом деле российская хунта хочет распространить свою цензуру на крупные интернет-платформы.

Александр Куприянов:

В последнее время дела у Twitter в России шли не очень - он нафиг никому не был нужен. Но, слава Богу, есть в России приличные пиар-конторы. Раскрутили Телеграм, раскрутим и Твиттер. Скоро надо будет ClubHouse ограничивать, иначе соцсеть не выживет.

Дмитрий Гудков:

Ну что, репрессивный закон, о котором я писал в декабре, заработал. Государство начинает ломать твиттер и грозит отключить нам Facebook. Деградирующая власть считает, что должна управлять заходом и восходом солнца, маршрутами перелетных птиц – ну и интернетом заодно.

Замедление твиттера – это только симптом болезни. А сама болезнь – это узурпация власти, вседозволенность и безнаказанность. Отсутствие судов, дубинки вместо выборов – ну и соцсети до кучи.

Конечно, можно установить vpn – но против режима vpn не установишь. И пора бы уже понять, что твиттером дело не ограничится. С этим режимом у России нет ни будущего, ни возможностей.

Алексей Шуньков:

"Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России" — неверная формулировка.

Твиттеру пофиг. Это зарубежный ресурс и дела у него идут прекрасно. Вернее будет сказать, что Роскомнадзор испортил интернет россиянам, которые пользуются твиттером.

И кстати, даже это у него не получилось. В ленте все наперебой пишут, что с твиттером у них всё в порядке, ничего не поменялось. А вот наш звукорежиссёр, живущий в Москве, уже час пытается скачать 68 мегабайт озвучки с Гугла — всё нещадно тормозит и файл никак не выкачивается.

Делать нечего, кинул ему трек в Телеграм. Да-да, в тот самый, который блокировали. Работает идеально.

И действительно – днём перестали открываться сайты силовых ведомств, сайт Кремля и многое другое.

Фёдор Крашенинников:

Версия про то, что сайты госучреждений поломали криворукие тупицы из РКН, затормаживая твиттер, красивая и убедительная.

Но мне кажется, что так быстро они бы не смогли так много повалить. И возможно это действительно обещанная США ответочка за прошлые художества гбшных кулхацкеров. Тогда мы видим, что в реальности сайты госструктур беззащитны и легко уязвимы для атаки из вне.

Борис Рожин:

Судя по всему, американцы начали свою "великую мстю" за недавние кибератаки на государственные ресурсы США.

Юлия Витязева:

А вот и обещанные Байденом «ответные» кибератаки. Ну ок.

Мы-то переживём, а вот они потом будут недоумевать «а нас за шо?»

Александр Плющев:

Но если выбирать между американской атакой и косорукостью Роскомнадзора, то второе сильно вероятнее. Хотя нам будут рассказывать про первое.

Ксения Собчак:

Роскомнадзор подобно садоводу начал бороться с жуком-вредителем, то бишь Твиттером и стал поливать грядки специальным раствором. Но вместе с вредителем чуть не сгубил всю грядку, то бишь сайты органов власти.

Николай Ляскин:

Умники хотели замедлить твиттер, а положили сайт Госдумы и Кремля. Дебилам главное не мешать.

Аббас Галлямов:

Только американцы раскрутили репутацию России как технологического гения, способного хакнуть чужие выборы, как пришёл Роскомнадзор и восстановил статус-кво.

Алексей Табалов:

Услужливый дурак опаснее врага. Этой фразой из басни И.А.Крылова можно охарактеризовать сегодняшнюю попытку Роскомнадзора ограничить работу Twitter в России. Что ж ограничил, в результате чего упали сайты и самого РКН, и Госдумы, и Кремля, и Правительства и др.

Павел Пряников:

Роскомнадзор начал сегодня ломать Твиттер – пытается замедлить его работу.

Как писал уже не раз, любое долгое охранительское правление в России заканчивается примерно так. Можно просто посмотреть последние 5-7 лет 30-летних правления Николая I и Сталина, и прикинуть, что будет у нас ещё при нынешнем долгом правлении.

Что касается соцсетей, то установка властей понятна. Не самим вырубить их, чтобы не обвинили в гонениях на свободу слова, а сделать работу соцсетей и пребывание в ней пользователей невыносимой. Замедлять им скорость, каждый день выписывать штрафы, таскать по судам. В расчёте на то, что Тви, ФБ и Ютуб сами закроются в России. Заодно потом можно будет сказать: вот видите, мы вас предупреждали, что Америка хочет нам отключить интернет.

Но пока Тви работает. Зато периодически «ложатся» сайты самого РКН, Госдумы, министерств и ведомств. Вместе с Тви Роскомнадзор ломает сейчас и половину Рунета (как это уже было, когда он хотел прибить Телеграм). Жестокость и безумие в России, как всегда, смягчают воровство, халатность и криворукость. Не удивлюсь, что половину или даже две трети оборудования по «пакету Яровой», который и должен технически охранительствовать, просто украли.

Леонид Волков:

Итак, пока Роскомнадзор клянется, что это не он положил все сайты Кремля и многие другие, выясняются все новые подробности сегодняшней грандиозной блокировки ануса.

Уже ясно, что РКНовский DPI был настроен так, чтобы замедлять трафик на все ресурсы, в адресе которых есть подстрока ‘t.co’ — как в твиттеровской сокращалке ссылок. Это автоматически сделало жертвой РКНовской атаки и rt.com, microsoft.com и множество других ресурсов.

Остается предположить, что поиск запрещенной подстроки был реализован криво, и все, что с ‘tco’ (без точки) тоже блокировалось. И получаем объяснение для огромной аварии Ростелекома и всего правительственного интернета, который работает через Ростелеком

Сергей Жаворонков:

После попытки чего-то сделать с очередным стодесятым путинским предупреждением с требованиями соблюдать российские законы к западным сетям посыпались правительственные сайты и т.п.

Когда чекисты что-то могут, они делают без всякого предупреждения, ну или с единственным, чтобы завербовать. В данном случае это попытка взять на понт.

Позволить себе перед выборами в ГД обидеть огромные аудитории любителей котиков и прочей няши, научить их раз они пока не умели пользоваться VPN, они вряд ли могут.

Будем надеяться, что никто из серьезных ресурсов на это не пойдет. Ну а пойдет - туда и дорога, больше будет пользователей бесцензурных платформ.

При всем резко отрицательном отношении что к РКН, что к цензорам-идиотам из фб, твиттера, ютуба и т.п. отмечу, что мы сейчас в интернете имеем хорошее такое феодальное состояние когда крестьяне переходят к кому хотят. Хочешь писать про чекистов - иди в фб. Хочешь писать про гейропу - иди вк. Хочешь писать про все что хочешь, иди на бесцензурные платформы - Телеграм, MeWe, Parler и т.п.

Но так оптимистично настроены не все.

Рустем Адагамов:

Следующим шагом будет блокировка Фейсбука. Обе эти соцсети не пользуются большой популярностью в России, поэтому с ними будет легко расправиться. К тому же, ни Твиттер, ни Фейсбук не станут сопротивляться так, как это делал Телеграм.

Роман Попков:

Можно сколько угодно шутить сейчас насчет криворукого Роскомнадзора, который, выполняя локальные задачи, ломает "экосистему рунета". Мы и сами шутим, потому что правда смешно же.

Но смех смехом, а вектор понятен: рано или поздно они доломают твиттер. Тут Миша Светов прав: Джек Дорси за российскую аудиторию рубиться не будет, она для твиттера невелика. Доломав твиттер, примутся за ютуб. Это две крайне неприятные для них, для кремлевских, площадки. Не знаю, примутся ли за тусклый и душный российский фейсбук – фейсбук неинтересен молодежи, тут пенсионерская тусовка обменивается вялыми истериками. Но захотят сломать фейсбук - сломают рано или поздно, Цукерберг тоже вряд ли будет бодаться с Кремлем за Россию.

Потом будет следующий эпизод этих звездных войн – битва против впн.

Надо понимать, что Роскомнадзору в ходе таких войн и битв будет плевать на "экосистему рунета". Не ради рунета эти войны ведутся, рунет будет полыхать и рушиться, как и положено полям, на которых идет война.

Остается завороженно наблюдать, как в XXI веке интернет (не только русский) становится полем, по которому ездят машины государственных и корпоративных цензур – дымящие, клепаные, похожие на танки Первой мировой войны. Где-то давят "конспирологов" и "сторонников белого превосходства", где-то - "иностранных агентов", "экстремистов" и "призывающих к самоубийствам".