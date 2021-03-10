Суд приговорил обвиняемого в убийстве следователя к 9,5 годам тюрьмы

Суд в подмосковном Красногорске приговорил к девяти с половиной годам колонии Кирилла Грунского по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной осенью 2018 года. Грунского признали виновным в убийстве по найму и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, Грунский, которому на момент преступления было 17 лет, вместе со своим другом Абдулазизом Абдулазизовым вступил в преступную группу, чтобы убить следователя. Как утверждается, осуждённый получил данные о том, где находится оружие, и забрал его. Следователи утверждают, что после этого Абдулазизов дважды выстрелил в Шишкину. Она умерла на месте.

В ноябре прошлого года суд признал Абдулазизова виновным в убийстве следователя и приговорил его к 14 годам колонии.

Следователь по особо важным делам МВД России Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года. До этого она получала угрозы. По данным Би-би-си, Грунскому в даркнете предлагали убить следователя за миллион рублей.

Заказчиком убийства следствие называет хакера Ярослава Сумбаева. В 2019 году его экстрадировали в Россию из Грузии. Хакера разыскивали в России по делу о взломе компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Это дело расследовала Шишкина. Сумбаев отрицает свою причастность к преступлению. В письме Би-би-си из тбилисского СИЗО он утверждал, что работал по принуждению на ФСБ, "подрывая экономику США и европейских государств".

Ещё один соучастник, по версии следствия, — родственник Сумбаева Иван Кочетков. Суд над ними пока не состоялся.