Студента, обвиняемого в убийстве следователя, приговорили к 14 годам

Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима студента Абдулазиза Абдулазизова, обвинявшегося в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Абдулазизова признали виновным в убийстве организованной группой по найму и незаконном обороте оружия. Суд также взыскал с него один миллион рублей компенсации в пользу семьи Шишкиной. "Медуза" со ссылкой на источник сообщает, что Абдулазизов полностью признал вину, поэтому ему назначили более мягкий приговор. Студенту могло грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Следователь по особо важным делам МВД России Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года. По подозрению в убийстве были задержаны двое подростков – Абдулазиз Абдулазизов и житель Санкт-Петербурга, имя которого не называется. На тот момент им было 18 и 17 лет соответственно.

В 2019 году из Грузии в Россию был экстрадирован хакер Ярослав Сумбаев. Он подозревается в организации убийства Шишкиной. Сумбаев разыскивался в России по делу о взломе компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о мошенничестве с банковскими картами. Дело о билетах расследовала Шишкина. Сумбаев отрицает свою причастность к преступлению. В письме Би-би-си из тбилисского СИЗО он утверждал, что работал по принуждению на ФСБ, "подрывая экономику США и европейских государств".

В июле этого года в Грузии был арестован 23-летний россиянин Иван Кочетков. Следствие считает его соучастником убийства Шишкиной. Сумбаев – брат жены Кочеткова. Все трое уроженцы Астрахани.