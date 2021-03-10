Марина Литвинович заявила о возможном выдвижении в Госдуму 

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович заявила в интервью "МБХ медиа", что в случае её исключения из комиссии она, вероятно, примет участие в выборах в Государственную думу.
"Если меня лишат возможности помогать заключённым, пойду представлять людей в парламенте, защищать их права", - сказала правозащитница, пояснив, что ещё не думала о том, будет баллотироваться от какой-либо партии, или пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца.
Литвинович также отметила, что в случае исключения из ОНК подаст в суд иск с требованием признать это решение незаконным и необоснованным. Правозащитница подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что кампанию против неё инициировал зампред Общественной наблюдательной комисси Николай Зуев.
В среду стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе штраф Марине Литвинович в 150 тысяч рублей, который она получила за организацию сбора подписей против поправок в Конституцию России в июле прошлого года на Пушкинской площади в Москве.
- 5 марта члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы проголосовали за то, чтобы начать процесс исключения из организации правозащитницы Марины Литвинович. Причиной стало её интервью телеканалу "Дождь", во время которого она якобы разгласила данные следствия в отношении соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Окончательное решение об исключении Литвинович будет принимать Общественная палата России. За то, чтобы совет палаты рассмотрел этот вопрос проголосовало более половины членов ОНК - 22 человека. "Против" высказались семь членов комиссии, трое воздержались.
- Входящие в Общественные наблюдательные комиссии имеют право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания заключённых и принимать у них жалобы. С 2016 года формирование составов ОНК, которое происходит раз в три года, сопровождается скандалами из-за недопуска туда людей, критически настроенных к власти. Из составов комиссий были удалены журналистка Елена Масюк, правозащитницы Зоя Светова, Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, члены Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв и Евгений Еникеев, член Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
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