Марина Литвинович заявила о возможном выдвижении в Госдуму 

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович заявила в интервью "МБХ медиа", что в случае её исключения из комиссии она, вероятно, примет участие в выборах в Государственную думу.

"Если меня лишат возможности помогать заключённым, пойду представлять людей в парламенте, защищать их права", - сказала правозащитница, пояснив, что ещё не думала о том, будет баллотироваться от какой-либо партии, или пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца.

Литвинович также отметила, что в случае исключения из ОНК подаст в суд иск с требованием признать это решение незаконным и необоснованным. Правозащитница подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что кампанию против неё инициировал зампред Общественной наблюдательной комисси Николай Зуев.

В среду стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе штраф Марине Литвинович в 150 тысяч рублей, который она получила за организацию сбора подписей против поправок в Конституцию России в июле прошлого года на Пушкинской площади в Москве.