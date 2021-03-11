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Лицом к событию

Кто выманил Навального в Россию?

Навальный летит к своей участи

Главный редактор радио "Эхо Москвы" заявляет, что рискованное возвращение Алексея Навального в РФ было спецоперацией, проделанной агентами российских спецслужб, внедренных в его ближайшее окружение. Что думают об этом эксперты программы "Лицом к событию"? А также: ФБК, в свою очередь, в обслуживании интересов ФСБ обвиняет "Медузу". А также: Соловьев стучит на всех подряд. Гость студии - политолог Станислав Белковский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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