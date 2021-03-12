Будущее без Путина. Мечты или планы?

"Россия после Путина: как перестроить государство" – доклад американской исследовательской организации "Атлантический совет", подготовлен Андерсом Аслундом и российским политиком Леонидом Гозманом.

Авторы предлагают детальный план действий на время после Владимира Путина: выпустить всех политзаключенных, обеспечить соблюдение основных прав граждан: свободы слова, прессы, собраний, создания партий, религии. Провести свободные выборы. Распустить ФСБ, сформировать новую судебную систему и правоохранительные службы. Превратить Россию в парламентскую республику.

Нужна ли сейчас программа построения прекрасной России будущего? Обсуждают политик и публицист Леонид Гозман, публицист Kasparov.ru Александр Скобов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 12 марта 2020 г.