В России уязвимы более 6 тысяч камер видеонаблюдения

В России более шести тысяч камер видеонаблюдения, расположенных на электростанциях, промышленных предприятиях, а также заправках и в системах "умных домов" имеют открытые IP-адреса. Это означает, что доступ к ним может получить практически любой желающий. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию Avast.

К большинству этих камер можно получить доступ без логина и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию, рассказали в Avast. Пароли ко многим камерам можно легко подобрать, подтвердил гендиректор компании "Интернет Розыск" Игорь Бедеров. Отсутствие сложной защиты на камерах видеонаблюдения грозит утечками данных, считает эксперт. Кроме того, по его словам,на базе этих камер можно организовать нелегальную систему видеонаблюдения.

Согласно данным поисковой системы по интернету вещей Shodan.io, по числу незащищенных камер наблюдения Россия находится на пятом месте в мире, уступая только Вьетнаму, Тайваню, Южной Корее и США. Всего в мире насчитывается около 124 тысяч камер с подобной уязвимостью.

Россия занимает третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения. Их в стране около 13 с половиной миллионов или почти 100 камер на каждую тысячу человек. Треть камер установлены за государственный счет. Только Москва с 2019 года уже потратила на них около 128 миллиардов рублей, подсчитал "Коммерсантъ" на основе данных Мосгордумы.

Ранее выяснилось, что информацией с камер, оснащённых системой распознавания лиц, торгуют на чёрном рынке московские полицейские.

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