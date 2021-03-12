Суд не согласился с закрытием дела о пытках заключённого в Ярославле

Суд в Ярославле отменил постановление о прекращении уголовного дела о пытках, которое связано со смертью заключённого местной исправительной колонии №1 Важи Бочоришвили.

Об этом в пятницу сообщила "Медиазона" со ссылкой на телеграм-канал "Ярославское дело".

Решение возобновить дело принял Заволжский суд Ярославля. Это произошло после публикации нового видео с издевательствами в ИК-1.

В конце февраля "Новая газета" и фонд "Общественный вердикт" опубликовали видеозаписи пыток двух осуждённых. Отмечалось, что один ролик был записан в 2016-м году, второй – в 2017-м. На нём избивают заключённого Бочоришвили за несколько дней до его смерти. Запись сделали сами сотрудники колонии.

После публикации новых видео в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что проводится проверка.

В 2018-м году стало известно о возбуждении дела против троих сотрудников ИК-1. Приводятся их фамилии – Сакин, Побединский и Канайкин. Впоследствии Следственный комитет не увидел в действиях обвиняемых состава преступления по отношению к Бочоришвили и закрыл дело.

В мае прошлого года суд в Ярославле оправдал начальника этой колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по делу о пытках другого заключённого – Евгения Макарова. Другие сотрудники колонии, попавшие на видеозаписи, были осуждены на сроки от трёх до четырёх лет.