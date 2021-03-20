Свободные голоса. Николай Кавказский – о партийных реформах

В партии "Яблоко" планируются реформы, основная идея которых – перейти от массовой партии к кадровой. Идея кадровой партии состоит в том, что член партии – высококвалифицированный профессионал с многолетним опытом работы в политике, человек с медийным и социальным капиталом. Численность таких партий невелика, но эффективность работы достигается не за счёт массовости. Однако такая оппозиционная партия даже технически не сможет существовать в российских реалиях, потому что у нас отсутствует политическая культура, бизнес либо боится давать деньги на партийное строительство, либо аффилирован с властью, дебаты между политиками мало кто смотрит. Одна из немногих эффективных оппозиционных тактик на выборах – поквартирный обход избирателей, а для этого нужно очень много людей. Так что я против такой реформы.

"Яблоко" остается единственной официально зарегистрированной в России демократической партией, и в нашу организацию при возросшем интересе к политике потянется молодежь. А куда идти, если желающим предложат вступать лишь в сторонники, у которых даже формально будет немного механизмов влияния на внутреннюю партийную жизнь? Более того, при переходе к кадровой партии и перерегистрации членов партии, многих из нас могут перевести в сторонники, что будет воспринято как понижение в статусе.



Идеологическими кадровыми партиями, как правило, являются праволиберальные и консервативные парламентские партии. Такие структуры объединены вокруг лидеров, их численность небольшая. Основная цель таких партий сводится к тому, чтобы при помощи финансовой помощи крупного капитала побеждать на выборах. Структура партии в этом случае будет определять идеологию, произойдет разворот "Яблока" вправо и отход от леволиберальных ценностей.

Массовая партия настроена на постоянную работу с избирателями, имеет широкую структуру местных и первичных организаций, которые ведут регулярную деятельность. Только массовое демократическое движение, состоящее из членов демократических организаций и ведущих повседневную партийную работу, сможет противостоять авторитарной власти. Для большей заинтересованности в работе партии необходимо предлагать своим членам и сторонникам различные виды активности и регулярно всё это координировать. Массовая партия должна быть не аморфным объединением гражданских активистов, а дееспособной политической структурой с развитым аппаратом, нацеленным на регулярную работу с активом.



Среди растущих массовых партий в качестве примера можно привести Лейбористcкую партию Великобритании, количество членов которой увеличилось с 2009 по 2020 год со 156 тысяч до 580 тысяч членов. Другой пример массовой партии: Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит больше 400 тысяч человек.

"Яблоко" должно стать настоящей массовой партией, а не превращаться в секту

В условиях укрепляющейся диктатуры и невозможности регистрации новых партий "Яблоку" важно не переставать быть центром объединения демократических сил, но, как и ранее, без националистов. Инициатива закрепления в уставе партии запрета на двойное членство с организациями, имеющими политическую программу, неверна: "Яблоку" важно сотрудничать с различными политическими силами ("зелеными" или социал-демократами), которые могут иметь и свои отдельные общественные организации. Российский социал-демократический союз молодежи, например, поддержал "Яблоко" на парламентских выборах 2011 года, а ЛевСД – Григория Явлинского на президентских выборах 2018 года. Теперь некоторые руководителей партии намерены исключить из "Яблока" членов этих организаций (включая меня). Это плохо хотя бы потому, что в демократической организации не должно быть отношения к её членам как к расходному материалу, который можно использовать, а потом выкинуть за ненадобностью.



Целями "Яблока" должны остаться борьба за социальные гарантии населения и против дискриминации уязвимых групп, переоснование российской государственности, разработка альтернативного проекта Конституции и созыв Учредительного собрания. "Яблоко" должно стремиться стать настоящей массовой партией с разветвленной сетью местных и первичных организаций, имеющей среди своих союзников "зелёных", социал-демократов, правозащитников, ЛГБТ-движение, феминистское сообщество и многие другие социальные и политические сообщества, а не превращаться в секту. Громче голос свободных людей!



Николай Кавказский – делегат XXI съезда партии "Яблоко", социал-демократ, активист ЛевСД

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