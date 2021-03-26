Лицом к событию. Не забудут отомстить родителям

Достать через родственников. Навального пытали арестом брата. Соратника Навального Ивана Жданова арестом отца. Садизм. Российская власть применяет садистские методы устрашения оппозиции. Не можем достать тебя - посадим родню. На что это похоже? В эфире аналитик Андрей Колесников и политик Иван Жданов.
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