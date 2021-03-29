Достать через родственников. Навального пытали арестом брата. Соратника Навального Ивана Жданова арестом отца. Садизм. Российская власть применяет садистские методы устрашения оппозиции. Не можем достать тебя - посадим родню. На что это похоже? В эфире аналитик Андрей Колесников и политик Иван Жданов. Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева. А вы - отвечаете за политические взгляды своих детей? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 88002002212
Не забудут отомстить родителям
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