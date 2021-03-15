Бастрыкин поручил расследовать фальсификации улик в Усолье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после заявления бывшего следователя из Иркутской области Сергея Лысых о том, что фальсификации доказательств были обычной практикой в его отделе. О поручении Бастрыкина сообщает пресс-служба СК.

На днях суд приговорил бывшего следователя Сергея Лысых из города Усолье-Сибирское к трем годам условно по обвинению в фальсификации доказательств по делу о пытках Марины Рузаевой в отделе полиции. Лысых подписал протоколы следственных действий без фактического присутствия свидетелей, а также внес в них ложную информацию о деталях преступления.

Дело следователя рассматривалось повторно. Год назад суд оправдал Лысых, однако, Иркутский областной суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

На суде Лысых сказал, что, получая дело от другого следователя, "следователь видя какие-либо процессуальные нарушения, пытается исправить". По словам Лысых, следователь пытается "то ли переделать, то ли доделать, то ли там переписать или пересоставить" дело, сообщает "Байкал 24".

Жительница Усолье-Сибирского Марина Рузаева с 2016 года пытается привлечь к ответственности полицейских, которые, по словам женщины, пять с половиной часов пытали ее в отделе полиции. Они требовали дать показания по делу об убийстве соседа. Правозащитникам удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении майора Дениса Самойлова и оперативников Александра Корбута и Станислава Гольченко из УМВД Усолья-Сибирского, однако они пока не понесли ответственности.