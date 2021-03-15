В СКР подали заявление на "группу Вагнера" из-за пыток и казни

Брат убитого в Сирии в 2017 году местного жителя Мухаммеда Э. подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых наемников "ЧВК Вагнера". Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на адвокатов заявителя.

"Российский закон предусматривает обязанность государства расследовать преступления российских граждан, совершенные за границей, — рассказал адвокат Илья Новиков, который представляет интересы брата погибшего. — Следственный комитет до сих пор не начал расследования обстоятельств убийства, хотя вся необходимая информация была официально сообщена российским властям уже больше года назад".

Брат убитого считает, что дело должно быть возбуждено по статье об убийстве с особой жестокостью. Он также просит проверить, наемников ЧВК на предмет совершения военных преступлений. В ноябре 2020 года "Новая газета" обращалась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить инцидент, однако комитет не ответил. В обращении представлены доказательства, указывающие на причастность подозреваемых к "группе Вагнера". Семья Мухаммеда Э. покинула Сирию.

В 2019 году "Новая газета" опубликовала материал, в котором рассказывается, что российские наёмники могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству жителя Сирии. Редакции удалось установить личность одного из участников расправы — 30 летнего Станислава Дычко, вступившего в ЧВК в 2016 году.

На видеозаписи, опубликованной "Новой газетой", несколько говорящих по-русски людей в униформе, забивают жертву кувалдой, затем отрезают ей голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами.​

По данным арабских СМИ, убитого сирийца зовут Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Его мобилизовали в резерв сирийской правительственной армии, откуда он дезертировал, но был пойман. Убийство, предположительно, произошло в 2017 году в районе месторождения Шаир в сирийской провинции Хомс.