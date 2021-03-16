Товарищ с востока. Рикард Йозвяк – о посредничестве Евросоюза

Политический кризис в Грузии может предоставить Европейскому союзу последнюю возможность доказать свою значимость в отношении "восточных соседей". Председатель Европейского совета Шарль Мишель способен сыграть здесь ключевую внешнеполитическую роль. Но внутренняя слабость европейского блока и нежелание Брюсселя даже рассматривать вопрос о новом расширении ЕС за счёт хотя бы одной страны грозят другим исходом: станет очевидным ограниченность геополитического влияния Евросоюза за пределами его границ.



На первый взгляд, Мишель – не самый очевидный претендент на роль посредника в урегулировании политических беспорядков, охвативших Грузию. У него нет такого обширного опыта как, например, у бывшего председателя Евросовета Хермана Ван Ромпёя, или такого знания региона, как у его непосредственного предшественника Дональда Туска.

Но в довольно юном для политика 45-летнем возрасте Мишель весьма энергичен. Он уже выступил в роли посредника во время недавнего визита в Тбилиси, собрав всех ключевых местных политических игроков за одним столом. В течение пяти лет Мишель занимал пост премьер-министра в одной из политически самых сложных европейских стран, Бельгии, а потому он прекрасно знает, что такое работа, в которой компромисс — главный инструмент успеха. Есть у него и некоторые успехи на новом поприще: дипломаты по заслугам хвалили европредседателя Мишеля за то, что летом минувшего года он смог согласовать бюджет в 1,8 триллиона евро с 27 лидерами стран Евросоюза.

Грузия может быть последним шансом ЕС стать геополитическим игроком, имеющим значение для соседей

Да, Мишелю не удалось во время своего тбилисского визита добиться освобождения из-под стражи лидера грузинской оппозиции Ники Мелиа, но он сформулировал план из шести пунктов: проведение избирательной и судебной реформ, решение проблемы политических заключённых, разделение власти в парламенте, возможное проведение новых выборов и, наконец, назначенное на 16 марта заседание Совета по ассоциации ЕС – Грузия, на котором должны быть подведены итоги того, чего уже удалось достигнуть. Не исключено, что Мишель скоро вернется в Тбилиси, но пока он назначил своим представителем по урегулированию конфликта в Грузии шведского дипломата Кристиана Даниэльсона, нынешнего главу представительства Европейской комиссии в Стокгольме. Вместе с соотечественником, послом ЕС в Грузии Карлом Харцеллом, Даниэльсон образует что-то вроде шведской команды мечты – эти двое считаются "великими стариками" шведской дипломатии, оба они много лет занимаются переговорными вопросами континентального единства.



Остаётся, впрочем, неясным, почему именно Мишель руководит посреднической миссией в Грузии, ведь обычно такая внешнеполитическая роль отводится нынешнему шефу внешней политики ЕС Жозепу Боррелю. Однако испанский дипломат, которого в брюссельских коридорах подвергли резкой критике после его февральского визита в Москву, сосредоточен теперь на возобновлении переговоров б иранской ядерной сделке. Кроме того, Боррель не впервые делегирует ответственность: посредничать в диалоге Сербии и Косова он доверил бывшему министру иностранных дел Словакии Мирославу Лайчаку, да и против назначения Даниэльсона не возражал. Вопросы по этому поводу задавали в Брюсселе другие. Почему, например, думая о Грузии, не обратили внимания на спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара? Или на Оливера Вархели, еврокомиссара, отвечающего в ЕС за "расширение и соседство"?



Возможно, главным всё же является осознание того, что ЕС не может позволить себе вновь оставаться пассивным в разрешении кризиса неподалёку от своих границ. Евросоюз уже критиковали за недостаточную помощь в поставке вакцины против COVID-19 ближайшим соседям. В Нагорном Карабахе ЕC не было. ЕC хотя и ввёл санкции против Беларуси и "прикрыл" представителей оппозиции, но быстро передал ОБСЕ все посреднические усилия в Минске. В Ливии ЕС может платить, но вряд ли может играть. Что касается Украины, то в переговоры в так называемом нормандском формате вовлечены Франция и Германия, но они ничего не добились. Такую же оценку можно дать диалогу между Сербией и Косовом при посредничестве ЕС или процессу присоединения к Евросоюзу западнобалканских стран.

Грузия может дать ЕС последний шанс, шанс стать геополитическим игроком, имеющим значение для соседей. Единственное, что Евросоюз мог бы предложить Грузии для истинного реформирования этой страны – перспектива вступления в ЕС, но это совершенно не актуально. Заявку Тбилиси на присоединение к ЕС наверняка не станут приветствовать западные участники союза. С особым символизмом это ещё раз показали дебаты Европарламента о ситуации в Грузии, состоявшиеся 9 марта: в поддержку Тбилиси выступали прежде всего депутаты из восточных государств-членов ЕС.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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