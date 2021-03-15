"Новая газета": вход в редакцию поражён неизвестным химвеществом

"Новая газета" сообщила о стойком химическом запахе в редакции в Потаповском переулке в Москве. В заявлении издания говорится, что вход в редакцию поражён неустановленным химическим веществом. По мнению "Новой газеты", издание подверглось "химической атаке".

Никто из сотрудников издания не пострадал. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что содержание вредных веществ в здании не превышает предельных значений. Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.

Редакция отмечают, что запах похож на тот, который ощущался поле нападения на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латининой летом 2017 года. Латынина тогда писала, что неизвестные использовали едкий газ. Независимая экспертиза, проведённая по заказу газеты, выявила, что вещество, которым облили дом и машину, высокотоксично и опасно для жизни и здоровья человека.