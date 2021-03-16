"Новая газета" просит власти расследовать химатаку на редакцию

"Новая газета" предложила правительству Москвы провести совместное расследование "химической атаки" на редакцию.

Вечером в понедельник в телеграм-канале "Новости Москвы", имеющем около 300 тысяч подписчиков, было опубликовано видео, как утверждается, с камеры наблюдения около здания в Потаповском переулке, где расположена редакция "Новой газеты". На видео человек в форме курьера "Яндекса" с сумкой для доставки еды держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.

"Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам", — говорится в заявлении журналистов "Новой газеты".

Представитель "Яндекс.Еды" Елена Новикова сказала "Медиазоне", что "по этому адресу курьеров, сотрудничающих с сервисом, мониторинг не зафиксировал".

Днем 15 марта журналисты пожаловались на стойкий химический запах, возникший на входе в редакцию в Потаповском переулке в центре города. Выехавшие на место экстренные службы не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

В редакции издания рассказали, что запах был похож на тот, который ощущался после нападения на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной летом 2017 года. Независимая экспертиза, проведённая по заказу газеты, тогда установила, что вещество, которым облили дом и машину Латыниной, высокотоксично и опасно для жизни и здоровья человека.

В понедельник "Новая газета" опубликовала новое расследование о массовых внесудебных расправах в Чечне - речь идёт о признаниях бывшего сотрудника полиции из Чечни.