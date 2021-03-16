В Госдуме планируют допустить жителей "ДНР" и "ЛНР" к голосованию на выборах 

Жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик, получивших российские паспорта, планируют допустить к голосованию на выборах депутатов Госдумы РФ, которые намечены на осень 2021 года. Об этом сообщил председатель думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.
Калашников заявил, что жители непризнанных республик вместе с российскими паспортами "приобрели все права" граждан РФ, среди которых - возможность волеизъявления на выборах. Чиновник отметил, что в данный момент ЦИК России "обдумывает", как это волеизъявление обеспечить технически. Среди рассматриваемых вариантов - голосование жителей "ДНР" и "ЛНР" на территории российских городов, граничащих с Донбассом.
В конце января депутат Госдумы Андрей Козенко озвучил цифру получивших российское гражданство жителей Донбасса - по его данным, к тому моменту их было уже более четырёхсот тысяч.
В свою очередь глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин называл другое число - более 224 тысяч. Пушилин при этом отметил, что это "очень патриотичный электорат", для которого возможность принять участие в голосовании на выборах в Госдуму - это "долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества".
- Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Он начался почти одновременно с российской аннексией украинского Крыма. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей. Украина и страны Запада обвиняют Россию в прямом участии в конфликте в Донбассе, в том числе - в использовании своих вооружённых сил и техники. Кремль это отрицает. Ряд стран ЕС ввёл против России санкции.
- В 2019 году Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители востока Украины, проживающие на подконтрольных сепаратистам территориях, могут получить гражданство России по упрощённой схеме. В указе отмечалось, что он принимается в "гуманитарных целях" для "защиты прав и свобод человека".
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