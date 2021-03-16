В Госдуме планируют допустить жителей "ДНР" и "ЛНР" к голосованию на выборах 

Жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик, получивших российские паспорта, планируют допустить к голосованию на выборах депутатов Госдумы РФ, которые намечены на осень 2021 года. Об этом сообщил председатель думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.

Калашников заявил, что жители непризнанных республик вместе с российскими паспортами "приобрели все права" граждан РФ, среди которых - возможность волеизъявления на выборах. Чиновник отметил, что в данный момент ЦИК России "обдумывает", как это волеизъявление обеспечить технически. Среди рассматриваемых вариантов - голосование жителей "ДНР" и "ЛНР" на территории российских городов, граничащих с Донбассом.

В конце января депутат Госдумы Андрей Козенко озвучил цифру получивших российское гражданство жителей Донбасса - по его данным, к тому моменту их было уже более четырёхсот тысяч.

В свою очередь глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин называл другое число - более 224 тысяч. Пушилин при этом отметил, что это "очень патриотичный электорат", для которого возможность принять участие в голосовании на выборах в Госдуму - это "долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества".