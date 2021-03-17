"Месяц на размышления". Рунет о возможной блокировке твиттера

Продолжается война Роскомнадзора с твиттером, теперь российское ведомство дало соцсети месяц на размышления, а в противном случае обещает блокировать с 16 апреля.
Как уже ранее отмечал, в деле блокировки крупных западных сервисов в РФ главное начать, затем все будет идти быстрее и проще, благо цензура на этих сервисах по большей части облегчает для властей необходимость сильно уж разъяснять, почему их будут блокировать, все и так на поверхности.
В России такая свобода слова, что никому и не снилось. Заведи десять аккаунтов в Facebook, «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Ругай сколько влезет хоть власть, хоть управдома, хоть полицию, хоть соседа по лестничной клетке. Но когда речь идёт о нарушении закона, призывах к убийствам — простите, здесь тупик. Свобода слова заканчивается. Начинает работу Уголовный кодекс.
Я уже тысячу раз говорил, что нам нужно создавать свои аналоги Twitter и Facebook. Но! Необходимо, чтобы у России была возможность администрировать нынешние сообщества. Блокировать не весь сайт разом, а отдельную страничку интернет-разбойника. И не надо рассказывать, что вы частные компании. Что у вас бизнес. Что вы не лезете в политические дела. Знаем мы вас как облупленных. Хотите работать на российской поляне — принимайте наши правила игры
Разумеется, у Твиттера есть представители в России. Разумеется, они анализируют инфополе, оценивают риски и стоимость российской аудитории. Упрутся и через месяц присоединятся к LinkedIn.
И наивно думать, что эффект от блокировки только увеличит скачивание Opera или сервисов VPN. Решает сегодня что? Удобство! А владельцы Твиттера ни разу не похожи на экстравагантного нашего сукина сына Павла Дурова.
РКН дал Твиттеру месяц на работу над ошибками - иначе оставит на второй год. Заблокирует к чертям свинячьим! Цены на попкорн начинают расти!
Роскомнадзор опять пугает блокировкой, на этот раз Твиттер.
Значит, все ок, точно будет работать
Твиттер хуже мата. Через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке, если не удалит запрещенку. Так решил Роскомнадзор и точка.
А вот Apple хороший. Apple согласились предустанавливать российский софт. Apple - умница, которая слушается взрослых.
уф, видимо, привычный твиттер в нашей чудесной стране судя по всему вот-вот прикажет долго жить, так что можно уже начинать готовиться к переезду на новую площадку. То есть в Фейсбук, например (который удивительно, что тоже еще не заблокировали, но и это дело времени).
Страны где заблокирован твиттер:
Иран
Северная Корея
Куба
Туркменистан
Роскомнадзор обещает через месяц заблокировать Твиттер. Решение ожидаемое. Россия тогда станет в один ряд с Ираном, Туркменией и пр. территориями Новых Тёмных веков, где номенклатуры пытаются остановить время (что не мешает семье того же аркадага Туркмении жить в Париже и Лондоне). С их точки зрения это единственно возможная мера, остановка времени («день сурка в масштабе страны»), так как только она позволяет сохранить деньги, активы и привилегии на территории вахты. Ну а по-человечески высшие 100 тыс. семей продолжат жить на Западе.
Плюс Тви главная либер-соцсеть в России, в которой находится до 25-30 тыс. микроинфлюэнсеров этого направления (тот же крупный сетевой узел «Навальный» и его грибница). Т.е. с точки зрения власти она разом прихлопнет всю эту грибницу, нарушив их координацию, агитацию и раздачу трафика дружественным СМИ. Решение эффективное.
А для Телеграма все плохие новости только в плюс. Это теперь главная соцсеть России. Сотни тысяч российских твиттерян перетекут в ТГ (процентов 20, наверное, останутся сидеть под VPN в Тви). Главный медийно-сетевой узел страны – это ТГ.
Кстати, а что такое просит Роскомнадзор удалить у твиттера? Нам говорили, что запрещенную информацию, например, о самоубийствах. Возможно, есть среди запросов и такая информация, но вот телеграм-канал «За телеком» приводит доказательства того, что среди информации, которую у Twitter требует удалить РКН, есть анонсы протестных акций в поддержку Навального. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что это и есть основная причина давления на Twitter и другие соцсети. На всю остальную «запрещенную информацию» российским властям более-менее наплевать, она полезна только, чтобы предъявить ее «в массе», когда политическая ситуация вынуждает начинать новый виток войны с соцсетями.
Параллельно этому Антон Красовский опубликовал пронзительное открытое письмо главе Роскомнадзора, приводим его целиком:
Еще год назад я не мог и представить, что я собственными руками напишу такое письмо. Год назад я просто не поверил бы, что это правда. Я бы решил, что это все наветы пропагандистов на свободную западную компанию. Но, увы, прошел этот год, год плотной работы с русским офисом YouTube, и я вынужден обратиться к Вам как, видимо, в последнюю инстанцию. Как к третейскому судье.
Как к единственной нашей надежде на то, что производимый нами продукт будет не то, что известен, но хотя бы заметен российскому пользователю YouTube.
Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов –– «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание.
Миллионы зрителей видели его на канале Россия-24, на Фейсбуке RT, ВКонтакте, и, разумеется, на YouTube. Интервью с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко за ночь собрало больше 2 миллионов просмотров и было тут же заблокировано модератором.
Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля.
Мы попытались перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения. Мы подумали, что, возможно, нам удастся вернуть себе расположение этого видеохостинга за деньги. Мы сократили вложения в производство и выделили сэкономленные деньги на промо.
И попробовали протестировать. Ни одна из наших рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube. Мы пытались рекламировать вполне спокойный фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию. Фильм про российского параатлета Дмитрия Игнатова. Это парень без ноги, мечтающий о кругосветном путешествии на яхте. Он был даже лицом рекламной кампании Apple, и тогда YouTube с радостью занимался его пиаром.
Ну и наконец, мы попытались поставить на промо интервью с вице-мэром города Москвы Анастасией Раковой, где Анастасия Владимировна рассказывала об успехах столицы в борьбе с ковидом. Интервью так же несколько раз прошло на канале Россия-24 и, разумеется, не только не нарушает российский закон, но и способствует распространению достоверной информации об эпидемии и о прививочной кампании в стране и столице.
Ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой «деликатный контент».
Мы десятки раз подавали апелляции, разговаривали с руководством русского YouTube и Google –– все бесполезно.
Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось.
Год нас убивают на нашей же земле и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны.
Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными.
Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимания.
Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам.
В это время тот же российский YouTube за корпоративные деньги провел настоящую всемирную рекламную кампанию всем видеопродуктам Алексея Навального и ФБК.
Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю. Возможно, Ваше вмешательство поможет нам решить наш конфликт не в пользу RT, но в пользу российского зрителя.
Красовский написал в Роскомнадзор жалобу на YouTube, который якобы блокирует контент его фильмов на RT.
Дущераздирающее чтение, нервным не рекомендуется
В письме Раши Тудей в Роскомнадзор - самое прикольное, что они спокойно описывают свой обычный алгоритм действий при накрутке просмотров
Просто так люди не смотрят? Ну закупим рекламой, чтоб она считалась за просмотр. (А потом отчитаемся о том, какие мы успешные)
Меж тем, наша с Таней команда второй день подряд в трендах. Не со смонтированным вылизанным под YouTube роликом, а с прямым утренним шоу, заточенным под радио. С радиорекламой, новостями, записанными передачами и всеми прочими вредными для просмотров особенностями, Вообще, это нонсенс, такого в теории не должно быть, но у нас получается. Сочувствую Антону Красовскому, но такое получается и без всякого административного ресурса. Наши видео, кстати, тоже попадали под алгоритмы, и ничего, никто не ныл, бабушку не звал. Можно просто попробовать делать свои ролики лучше и интереснее.
Смотрю на жалобу Антона в Роскомнадзор. Мол, унижались, просили, разговаривали, но злые американцы из Google пессимизируют контент RT. "Нас убивают на нашей же земле". Драма. В тексте письма в РКН - примеры: работает Антон не с кем-нибудь, а с МИДом, с Раковой и с кем там еще. В общем, надежный человек - Антон Красовский. А его не смотрят в YouTube. Просит срочно принять меры. Это как, помните, Соловьев жаловался на YouTube. Вообще, для российских пропагандистов тема цензуры на западных платформах становится едва ли не главной - такой же важной, как Украина или BLM. И мне искренне интересно: а зачем им, собственно, YouTube? Он же зло и #надобызапретить. Есть же эфиры на федеральном телеке - там ведь нет цензуры, там всё можно. И Антона там показывают (как он сам пишет, интервью с Раковой вышло на России-24 "несколько раз"). Не понимаю.
Насколько я поняла, все эти красовские, симоньян и тд рассчитывают на то, что подростки, молодёжь и остальная более-менее продвинутая публика кинутся смотреть телевизор, если, например, заблокировать YouTube и иностранные социальные сети
Бугага
С идеологией происходит дико смешная фигня. Использовать имя дедов для защиты нынешнего деда — это вся идеология, которую смогли реально придумать за 20 лет. И под эту идеологию они пытаются запретить несогласованную просветительскую деятельность и ввести патриотическое воспитание для 100% детей к 2030 году. Ну и ещё Маргарита с Красовским бегают с айфонами требуя заблокировать иностранные соцсети.
В СССР хотя бы была идеология, что социализм лучше капитализм, Ленин наше всё, коммунизм когда-нибудь наступит. У нынешних деятелей, дед — наше всё, и всё.
Но всё же у части комментаторов настроение не такое весёлое.
И вот свежие новости: теперь Роскомнадзор требует от твиттера блокировать аккаунт "МБХ медиа".
Роскомнадзор потребовал у Twitter удалить аккаунт целого СМИ. Пошли на обострение. Это значит, что либо РКН поставит Твиттер на колени, они будут всё удалять, либо Твиттер заблокируют через месяц. Tertium non datur
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