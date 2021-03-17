"Месяц на размышления". Рунет о возможной блокировке твиттера

Продолжается война Роскомнадзора с твиттером, теперь российское ведомство дало соцсети месяц на размышления, а в противном случае обещает блокировать с 16 апреля.

Борис Рожин:

Как уже ранее отмечал, в деле блокировки крупных западных сервисов в РФ главное начать, затем все будет идти быстрее и проще, благо цензура на этих сервисах по большей части облегчает для властей необходимость сильно уж разъяснять, почему их будут блокировать, все и так на поверхности.

Роман Голованов:

В России такая свобода слова, что никому и не снилось. Заведи десять аккаунтов в Facebook, «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Ругай сколько влезет хоть власть, хоть управдома, хоть полицию, хоть соседа по лестничной клетке. Но когда речь идёт о нарушении закона, призывах к убийствам — простите, здесь тупик. Свобода слова заканчивается. Начинает работу Уголовный кодекс.

Я уже тысячу раз говорил, что нам нужно создавать свои аналоги Twitter и Facebook. Но! Необходимо, чтобы у России была возможность администрировать нынешние сообщества. Блокировать не весь сайт разом, а отдельную страничку интернет-разбойника. И не надо рассказывать, что вы частные компании. Что у вас бизнес. Что вы не лезете в политические дела. Знаем мы вас как облупленных. Хотите работать на российской поляне — принимайте наши правила игры

Тина Канделаки:

Разумеется, у Твиттера есть представители в России. Разумеется, они анализируют инфополе, оценивают риски и стоимость российской аудитории. Упрутся и через месяц присоединятся к LinkedIn.

И наивно думать, что эффект от блокировки только увеличит скачивание Opera или сервисов VPN. Решает сегодня что? Удобство! А владельцы Твиттера ни разу не похожи на экстравагантного нашего сукина сына Павла Дурова.

Антон Орехъ:

РКН дал Твиттеру месяц на работу над ошибками - иначе оставит на второй год. Заблокирует к чертям свинячьим! Цены на попкорн начинают расти!

Кирилл Гончаров:

Роскомнадзор опять пугает блокировкой, на этот раз Твиттер.

Значит, все ок, точно будет работать

Ксения Собчак:

Твиттер хуже мата. Через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке, если не удалит запрещенку. Так решил Роскомнадзор и точка.

А вот Apple хороший. Apple согласились предустанавливать российский софт. Apple - умница, которая слушается взрослых.

Руслан Байсаев:

уф, видимо, привычный твиттер в нашей чудесной стране судя по всему вот-вот прикажет долго жить, так что можно уже начинать готовиться к переезду на новую площадку. То есть в Фейсбук, например (который удивительно, что тоже еще не заблокировали, но и это дело времени).

Руслан Шаведдинов:

Страны где заблокирован твиттер:

Иран

Северная Корея

Куба

Туркменистан

Павел Пряников:

Роскомнадзор обещает через месяц заблокировать Твиттер. Решение ожидаемое. Россия тогда станет в один ряд с Ираном, Туркменией и пр. территориями Новых Тёмных веков, где номенклатуры пытаются остановить время (что не мешает семье того же аркадага Туркмении жить в Париже и Лондоне). С их точки зрения это единственно возможная мера, остановка времени («день сурка в масштабе страны»), так как только она позволяет сохранить деньги, активы и привилегии на территории вахты. Ну а по-человечески высшие 100 тыс. семей продолжат жить на Западе.

Плюс Тви главная либер-соцсеть в России, в которой находится до 25-30 тыс. микроинфлюэнсеров этого направления (тот же крупный сетевой узел «Навальный» и его грибница). Т.е. с точки зрения власти она разом прихлопнет всю эту грибницу, нарушив их координацию, агитацию и раздачу трафика дружественным СМИ. Решение эффективное.

А для Телеграма все плохие новости только в плюс. Это теперь главная соцсеть России. Сотни тысяч российских твиттерян перетекут в ТГ (процентов 20, наверное, останутся сидеть под VPN в Тви). Главный медийно-сетевой узел страны – это ТГ.

Дмитрий Колезев:

Кстати, а что такое просит Роскомнадзор удалить у твиттера? Нам говорили, что запрещенную информацию, например, о самоубийствах. Возможно, есть среди запросов и такая информация, но вот телеграм-канал «За телеком» приводит доказательства того, что среди информации, которую у Twitter требует удалить РКН, есть анонсы протестных акций в поддержку Навального. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что это и есть основная причина давления на Twitter и другие соцсети. На всю остальную «запрещенную информацию» российским властям более-менее наплевать, она полезна только, чтобы предъявить ее «в массе», когда политическая ситуация вынуждает начинать новый виток войны с соцсетями.

Параллельно этому Антон Красовский опубликовал пронзительное открытое письмо главе Роскомнадзора, приводим его целиком:

Еще год назад я не мог и представить, что я собственными руками напишу такое письмо. Год назад я просто не поверил бы, что это правда. Я бы решил, что это все наветы пропагандистов на свободную западную компанию. Но, увы, прошел этот год, год плотной работы с русским офисом YouTube, и я вынужден обратиться к Вам как, видимо, в последнюю инстанцию. Как к третейскому судье.

Как к единственной нашей надежде на то, что производимый нами продукт будет не то, что известен, но хотя бы заметен российскому пользователю YouTube.

Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов –– «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание.

Миллионы зрителей видели его на канале Россия-24, на Фейсбуке RT, ВКонтакте, и, разумеется, на YouTube. Интервью с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко за ночь собрало больше 2 миллионов просмотров и было тут же заблокировано модератором.

Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля.

Мы попытались перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения. Мы подумали, что, возможно, нам удастся вернуть себе расположение этого видеохостинга за деньги. Мы сократили вложения в производство и выделили сэкономленные деньги на промо.

И попробовали протестировать. Ни одна из наших рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube. Мы пытались рекламировать вполне спокойный фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию. Фильм про российского параатлета Дмитрия Игнатова. Это парень без ноги, мечтающий о кругосветном путешествии на яхте. Он был даже лицом рекламной кампании Apple, и тогда YouTube с радостью занимался его пиаром.

Ну и наконец, мы попытались поставить на промо интервью с вице-мэром города Москвы Анастасией Раковой, где Анастасия Владимировна рассказывала об успехах столицы в борьбе с ковидом. Интервью так же несколько раз прошло на канале Россия-24 и, разумеется, не только не нарушает российский закон, но и способствует распространению достоверной информации об эпидемии и о прививочной кампании в стране и столице.

Ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой «деликатный контент».

Мы десятки раз подавали апелляции, разговаривали с руководством русского YouTube и Google –– все бесполезно.

Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось.

Год нас убивают на нашей же земле и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны.

Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными.

Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимания.

Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам.

В это время тот же российский YouTube за корпоративные деньги провел настоящую всемирную рекламную кампанию всем видеопродуктам Алексея Навального и ФБК.

Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю. Возможно, Ваше вмешательство поможет нам решить наш конфликт не в пользу RT, но в пользу российского зрителя.

Игорь Мягков:

Красовский написал в Роскомнадзор жалобу на YouTube, который якобы блокирует контент его фильмов на RT.

Дущераздирающее чтение, нервным не рекомендуется

Илья Шепелин:

В письме Раши Тудей в Роскомнадзор - самое прикольное, что они спокойно описывают свой обычный алгоритм действий при накрутке просмотров

Просто так люди не смотрят? Ну закупим рекламой, чтоб она считалась за просмотр. (А потом отчитаемся о том, какие мы успешные)

Александр Плющев:

Меж тем, наша с Таней команда второй день подряд в трендах. Не со смонтированным вылизанным под YouTube роликом, а с прямым утренним шоу, заточенным под радио. С радиорекламой, новостями, записанными передачами и всеми прочими вредными для просмотров особенностями, Вообще, это нонсенс, такого в теории не должно быть, но у нас получается. Сочувствую Антону Красовскому, но такое получается и без всякого административного ресурса. Наши видео, кстати, тоже попадали под алгоритмы, и ничего, никто не ныл, бабушку не звал. Можно просто попробовать делать свои ролики лучше и интереснее.

Катерина Котрикадзе:

Смотрю на жалобу Антона в Роскомнадзор. Мол, унижались, просили, разговаривали, но злые американцы из Google пессимизируют контент RT. "Нас убивают на нашей же земле". Драма. В тексте письма в РКН - примеры: работает Антон не с кем-нибудь, а с МИДом, с Раковой и с кем там еще. В общем, надежный человек - Антон Красовский. А его не смотрят в YouTube. Просит срочно принять меры. Это как, помните, Соловьев жаловался на YouTube. Вообще, для российских пропагандистов тема цензуры на западных платформах становится едва ли не главной - такой же важной, как Украина или BLM. И мне искренне интересно: а зачем им, собственно, YouTube? Он же зло и #надобызапретить. Есть же эфиры на федеральном телеке - там ведь нет цензуры, там всё можно. И Антона там показывают (как он сам пишет, интервью с Раковой вышло на России-24 "несколько раз"). Не понимаю.

Ирина Меркулова:

Насколько я поняла, все эти красовские, симоньян и тд рассчитывают на то, что подростки, молодёжь и остальная более-менее продвинутая публика кинутся смотреть телевизор, если, например, заблокировать YouTube и иностранные социальные сети

Бугага

Russia calls:

С идеологией происходит дико смешная фигня. Использовать имя дедов для защиты нынешнего деда — это вся идеология, которую смогли реально придумать за 20 лет. И под эту идеологию они пытаются запретить несогласованную просветительскую деятельность и ввести патриотическое воспитание для 100% детей к 2030 году. Ну и ещё Маргарита с Красовским бегают с айфонами требуя заблокировать иностранные соцсети.

В СССР хотя бы была идеология, что социализм лучше капитализм, Ленин наше всё, коммунизм когда-нибудь наступит. У нынешних деятелей, дед — наше всё, и всё.

Но всё же у части комментаторов настроение не такое весёлое.

И вот свежие новости: теперь Роскомнадзор требует от твиттера блокировать аккаунт "МБХ медиа".

Иван Жданов:

Роскомнадзор потребовал у Twitter удалить аккаунт целого СМИ. Пошли на обострение. Это значит, что либо РКН поставит Твиттер на колени, они будут всё удалять, либо Твиттер заблокируют через месяц. Tertium non datur