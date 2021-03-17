СК просит арестовать члена ОКР, президента трёх федераций Власенко

Следствие просит арестовать до 16 мая члена исполкома Олимпийского комитета России, президента федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексея Власенко. Ходатайство будет рассмотрено уже в среду, 17 марта. Об этом РИА "Новости" сообщили в Басманном районном суде Москвы.

Сотрудники ФСБ задержали Власенко 16 марта. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Спортивному чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщает агентство со ссылкой на источник, обвинения не связаны с работой Власенко как руководителя спортивных федераций

56-летний Алексей Власенко - заслуженный мастер спорта. В ноябре прошлого года он был переизбран на должности президента трёх федераций - синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. В исполком Олимпийского комитета России он входит с мая 2018 года. Также он является членом бюро Европейской лиги плавания и членом высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.