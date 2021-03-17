Общественная палата Чечни обратилась к президенту России Владимиру Путину после публикации "Новой газеты" со свидетельством массовых казней в республике. Члены палаты попросили президента защитить сотрудников республиканских правоохранительных органов — в частности, полка имени Ахмата Кадырова. По мнению авторов обращения, публикация "умаляет достижения последних лет республики под руководством Героя России Рамзана Кадырова". Публикацию заметила редакция Кавказ.Реалии.

В понедельник "Новая газета" опубликовала новое расследование о массовых внесудебных расправах в Чечне – текст основан на свидетельских показаниях бывшего сотрудника полка имени Кадырова. Согласно показаниям героя, в 2016–2017 годах он лично участвовал в задержаниях чеченцев, которых позднее пытали и убивали. В Чечне утверждения из текста отвергают, Кремль предметно не комментирует. В день публикации у входа в здание редакции газеты было распылено неизвестное химическое вещество.

"В очередной раз журналисты данного издания, пользуясь отсутствием цензуры, прикрываясь ширмой "свободы слова" и "журналистского расследования", опубликовали на страницах газеты статью оскорбительного, клеветнического характера, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму [их] родным и близким, и тем самым будоражат общество, мешая спокойно трудится и развиваться", - говорится в обращении.

Заявление активно распространяют чеченские и федеральные СМИ. Министр информации и помощник главы республики Ахмед Дудаев призвал всех российских журналистов противостоять клевете на руководство региона. По его словам, текст публикации вызвал "возмущение и народный гнев" "у всех слоёв населения" региона. Он объяснил появление публикации процветанием республики и тем, что она один из немногих регионов в мире, где "полностью уничтожен терроризм".