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Полиция пресекла одиночный пикет возле здания Совета Федерации

Здание Совета Федерации РФ в центре Москвы 

Возле здания Совета Федерации в Москве полиция задержала участника одиночного пикета, который стоял с плакатом "Сенаторы, вы сами делаете нас бомжами". Мужчина, имя которого не называется, решил таким образом ответить сенатору Людмиле Нарусовой, недавно сравнившей протестующих с бомжами.

Кроме пикетчика возле здания Совета Федерации был также задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин - полиция посчитала его организатором акции, таким образом приравняв одиночный пикет к несанкционированному митингу.

Митрохин заявил, что не имеет к организации пикета никакого отношения, а пришёл понаблюдать, узнав о его проведении. По словам депутата, в момент задержания он стоял в стороне и общался с прессой.

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