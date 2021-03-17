Полиция пресекла одиночный пикет возле здания Совета Федерации

Возле здания Совета Федерации в Москве полиция задержала участника одиночного пикета, который стоял с плакатом "Сенаторы, вы сами делаете нас бомжами". Мужчина, имя которого не называется, решил таким образом ответить сенатору Людмиле Нарусовой, недавно сравнившей протестующих с бомжами.

Кроме пикетчика возле здания Совета Федерации был также задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин - полиция посчитала его организатором акции, таким образом приравняв одиночный пикет к несанкционированному митингу.

Митрохин заявил, что не имеет к организации пикета никакого отношения, а пришёл понаблюдать, узнав о его проведении. По словам депутата, в момент задержания он стоял в стороне и общался с прессой.