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Посол России в США вызван в Москву для анализа отношений с Вашингтоном

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашён в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений и политики нового руководства США.

Об этом говорится в распространённом в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По её словам, Россия заинтересована в недопущении "необратимой деградации" отношений с США. "Для нас главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик.

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