ВОЗ сохраняет рекомендацию продолжить прививки от AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду вновь рекомендовала продолжить использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, подчеркнув, что польза от неё превышает потенциальные риски.

Заявление прозвучало на фоне расширения с прошлой недели списка стран, которые приостанавливают в качестве меры предосторожности применение этого англо-шведского препарата в связи со случаями образования тромбов у ряда привившихся.

Днём ранее Европейское агентство лекарственных средств, регулирующее оборот медицинской продукции, сообщило, что по-прежнему не находит подтверждений связи между вакциной и опасными побочными эффектами. AstraZeneca также настаивает на безопасности своей разработки.

В ЕС на сегодняшний день зарегистрировано не менее 30 случаев образования тромбов среди пяти миллионов уже привившихся жителей блока.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в попытке укрепить доверие к средству от AstraZeneca, заявил, что сам воспользуется им вместе с группой учёных Оксфордского университета, участвовавших в разработках. Британия распределила уже 11 миллионов доз этой вакцины, и местные эксперты отмечают, что не видят подтверждений более частого образования тромбов среди привившихся пациентов.

Временный отказ от поставок от AstraZeneca лишь усугубил медленный ход кампании по вакцинации против COVID-19 в Европе в период, когда чиновники в области здравоохранения предупреждают о третьей волне пандемии.

Одновременно в среду, 17 марта, Брюссель анонсировал введение электронных сертификатов с данными о прививках, результатах тестирования и сведениями о перенесённой болезни, чтобы облегчить поездки внутри ЕС, в том числе с учётом летнего туристического сезона.

Как пояснила Европейская комиссия, с так называемым "зелёным сертификатом" каждый из привившихся в одной из стран ЕС будет иметь возможность доказать наличие защиты от COVID-19 в любом из 27 государств-членов блока.

Предполагается, что такие сертификаты-паспорта введут к началу июня. Данные будут проверяться через QR-код. Подтверждения можно будет использовать как в электронном, так и в распечатанном виде.