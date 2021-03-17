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В Британии первую дозу вакцины получили 25 миллионов человек 

В Великобритании более 25 миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Таких результатов им удалось добиться спустя 100 дней после того, как первый житель страны получил прививку.

Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это "невероятным достижением", позволяющим, по его словам, "осторожно открыть общество".

Внедрение вакцины в Соединенном Королевстве стартовало 8 декабря. 90-летняя британка Маргарет Кинан стала первым в мире человеком, который получил препарат Pfizer за пределами клинических испытаний.

Как и в остальных странах Запада, в Британии очередность получения вакцины определяется степенью уязвимости: в первую очередь уколы сделали пожилым, людям из группы риска, а также медикам, и только потом перешли к представителям более молодого поколения. В настоящее время 25,2 миллиона британцев получили первые дозы Pfizer либо AstraZeneca, а свыше 1,7 миллиона человек – обе дозы.

Темпы вакцинации в Британии, недавно покинувшей Евросоюз, представляют разительный контраст со странами ЕС, где вакцинированы порядка десяти процентов населения и даже меньше. Там происходят задержки с поставками препаратов, а также по политическим причинам останавливают применение AstraZeneca вопреки рекомендациям ВОЗ и ряда национальных медицинских структур.

Проблема возникла еще и по той причине, что регулирующие органы ЕС в целом затянули процесс одобрения вакцин: Pfizer – первый из одобренных препаратов – получила "зеленый свет" от Европейского агентства лекарственных средств в конце декабря 2020 года, то есть почти на три недели позже, чем это произошло в Соединенном Королевстве.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ЕС, связав это именно с замедленными темпами применения вакцин. Власти ЕС надеются добиться ускорения ко второму кварталу, когда поставщики вакцин, как ожидается, сумеют нарастить производство и выйти на запланированные показатели. Основания для надежды есть: в последние недели скорость вакцинации на европейском континенте возросла.

О том, что ЕС мог допустить ошибки при обеспечении вакцинации населения стран – членов от коронавирусной инфекции, на днях признал и заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. В то же время он предложил дождаться окончания эпидемии, чтобы можно было сделать окончательные выводы.

  • В ЕС пока не одобрена для использования российская вакцина "Спутник V", её заявка находится на рассмотрении. Две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС), причём в Венгрии её используют при вакцинации, а в Словакии пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке министра здравоохранения: ряду сил, входящих в правящую коалицию, не понравилось, что премьер вёл переговоры о российской вакцине тайно, не уведомив союзников по коалиции.
  • В самой России, по последним официальным данным, было сделано около 7 миллионов прививок – в пересчёте на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.
  • Ряд стран и некоторая часть экспертного сообщества критикуют "Спутник" за непрозрачную методику тестирования, фактическое отсутствие третьей фазы клинических исследований, а также высказанных подозрений в фальсификации данных, представленных на первом этапе проверок. ВОЗ пока не готова дать рекомендацию российскому препарату.

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