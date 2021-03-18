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Правительство обяжет иностранные IT-компании прописаться в России

Правительство намерено создать систему "цифрового резидентства" для иностранных интернет-компаний, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на план поддержки IT-отрасли, который кабинет министров обсудит 18 марта. До конца 2021 года в России будет принят законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 100–500 тысяч российских пользователей регистрировать юридические лица и платить налоги на территории страны.

В проекте будет предложено несколько вариантов регистрации: дистанционно в личном кабинете ФНС либо путем создания дочерних обществ совместно с российскими компаниями – в таком случае нести ответственность за иностранную компанию будет российский представитель ее товарного знака. После принятия проекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию, в противном случае им могут грозить "санкции", суть которых пока не раскрывается.

Под новые требования попадут интернет-компании, зарабатывающие на рекламе, во главе с Facebook и Google, агрегаторы услуг, формирующие значительную выручку в России, например Booking и Amazon, а также контентные и игровые сервисы, например Wargaming.net и Steam, владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.

Иностранные компании, работающие без представительства, не платят НДС, который вынуждены платить российские компании – из-за этого последние вынуждены регистрироваться за границей, пояснил "Коммерсанту" логику включения требования в пакет господдержки отрасли председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Это не совсем так: с 2017 года в России действует так называемый "налог на Google", по которому иностранные компании платят НДС за продажу в России электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции.

  • 10 декабря 2020 года Владимир Путин поручил правительству разработать новые требования для иностранных IT-компаний в России, в числе которых было и открытие российских представительств. 12 марта депутат Александр Хинштейн говорил, что такой законопроект уже разрабатывается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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