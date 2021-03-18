Путин предложил Байдену встретиться в прямом эфире

Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире. По словам российского президента, он готов переговорить с Байденом 19 или 22 марта.

МИД России начал подготовку разговора двух президентов, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее в интервью ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В ответ Путин заявил, что при колонизации современной территории США был устроен "геноцид местного населения", и сказал о "бессмысленности" атомного удара США по японским городам в конце Второй мировой войны.

После предложения Путина о дискуссии в прямом эфире пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что администрация США пока не может оценить вероятность встречи, так как президент будет занят – Байден направляется с визитом в Джорджию.

Псаки также подчеркнула, что Байден не сожалеет о сказанном в разговоре с ABC News. "Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", — сказала пресс-секретарь. Она также отметила, что США, несмотря на разногласия, смогут сотрудничать с Россией в ряде сфер.

После высказывания Байдена Москва вызвала для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения российско-американских отношений. Глава дипмиссии США Джон Салливан продолжает работу в Москве.