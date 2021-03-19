Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в UFC

Чемпион UFC(Абсолютного бойцовского чемпионата) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом сообщил в твиттере глава UFC Дэйна Уайт.
"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все, наслаждайся тем, что будет дальше, друг", — написал Уайт.
За свою карьеру 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.
В октябре 2020 года Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Джастина Гейджи. Тогда же Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от COVID-19.
Хабиб Нурмагомедов – чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012).
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