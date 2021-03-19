Московский депутат потребовал наказать организаторов митинга с Путиным

Московский муниципальный депутат Илья Яшин направил запрос в Следственный комитет с требованием установить организаторов митинга-концерта на стадионе "Лужники" с участием Владимира Путина, прошедшего 18 марта. Он отметил, что мероприятие прошло во время пандемии коронавируса нового типа, когда в городе действует режим повышенной готовности.

Во время действия указа организаторы должны обеспечивать на массовых мероприятиях меры эпидемиологической безопасности. Оппозиционер считает, что против устроителей может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Копию обращения Яшин выложил в твиттере.

Согласно действующим в городе правилам, количество зрителей на мероприятиях не должно превышать 50 процентов от общей заполняемости залов, посетители должны соблюдать дистанцию и быть в масках.

Организаторы митинга-концерта в честь годовщины событий в Крыму, приведших к аннексии полуострова Россией, — московский Департамент национальной политики, городские комитеты по туризму и общественных связей и принадлежащий городу комплекс "Лужники" обещали, что меры безопасности будут соблюдаться, сообщал городской канал "Москва-24".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, что зал в "Лужниках" был заполнен на 50 процентов от его вместимости. По его словам, картинка на трансляциях создала впечатление аншлага из-за того, что "многие люди просто стояли".

В январе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении санитарных правил против предполагаемых организаторов митингов в поддержку Алексея Навального и людей, которые призывали прийти на митинги.

Следствие считает, что призывая людей выйти на улицу, гражданские активисты подвергли их риску заражения коронавирусом нового типа. Среди подозреваемых — Леонид Волков, Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава профсоюза "Альянс врачей", Олег Навальный, Люся Штейн, Кира Ярмыш, Мария Алёхина, Николай Ляскин, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский.