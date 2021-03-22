В ЕС сообщили, что не нуждаются в российской вакцине "Спутник V"

Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". Об этом заявил глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырёх уже одобренных вакцин.
Он пояснил, что до июня в страны ЕС поставят от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Таким образом, есть вероятность, что к середине июля удастся "достичь иммунитета на всем континенте", сказал Бретон.
При этом он отметил, что ЕС должен помочь России с производством вакцины "Спутника V", если это необходимо. По его словам, у России возникают проблемы с производством препарата, а россияне "с трудом получают доступ" к нему.
По последним официальным данным, в России было сделано около 7 миллионов прививок – в пересчёте на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.
- 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины "Спутник V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС.
- 15 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве российской вакцины "Спутник V" в Испании, Франции и Германии. Кроме того, РФПИ и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве "Спутник V" в Италии. Возможность поставок или производства российской вакцины обсуждала с Москвой и Австрия, рассказал представитель ЕС.
- Венгрия и Словакия уже договорились о поставках "Спутника V", а Чехия и Хорватия заявляли о заинтересованности в препарате. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке министра здравоохранения. Накануне о готовности уйти в отставку заявил и премьер-министр Словакии Игор Матович.
- Представители ЕС ранее обвиняли Россию в организации кампании по дискредитации зарубежных вакцин.
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