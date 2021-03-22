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Трамп может вернуться в соцсети с собственной платформой

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернётся в социальные сети со своей собственной платформой. Об этом заявил советник Трампа в интервью Fox News. Джейсон Миллер отметил, что платформа Трампа будет крупной, наберёт десятки миллионов пользователей и полностью изменит правила игры. Другие подробности советник не раскрыл.

Аккаунты Трампа в соцсетях, включая YouTube, Facebook и Twitter, были заблокированы после штурма Капитолия 6 января радикальными сторонниками экс-президента. Они пытались сорвать заседание Сената по утверждению соперника Трампа демократа Джо Байдена на должность президента США. Соцсети посчитали, что опубликованные сообщения бывшего президента могли спровоцировать насилие.

В феврале сервис микроблогов Twitter подтвердил пожизненную блокировку аккаунта Трампа, даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента и победит на выборах.

Бывший президент назвал решение соцсетей цензурой. Блокировку учётных записей Трампа раскритиковали в Евросоюзе. Власти ЕС отметили, что такие действия могут угрожать свободе слова.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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