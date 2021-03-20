Байден назвал Путина убийцей и пообещал неприятности. Российский лидер пригласил на дебаты президента США и вызвал посла из Вашингтона для консультаций. Один шанс из тысячи. Как оппозиционерам избежать арестов и избраться в Государственную Думу? Кинокритики хотят вручить Алексею Навальному премию "Белый слон" за "новаторские фильмы-расследования". Никита Михалков – против. Последнее предупреждение Твиттеру. Роскомнадзор угрожает.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с психологом, политиком Леонидом Гозманом. В программе также участвуют кинокритики Антон Долин и Виктор Матизен.

Видеоверсия программы

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