"Роснефть" подала седьмой иск на журналистов за месяц

"Роснефть" подала иск к корреспондентке VTimes Алине Фадеевой и фонду 2 Oktober, который владеет пятой долей издания. Издатель VTimes Александр Губский сказал РБК, что у него нет информации об иске. На сайте суда подробности не уточняются. Известно, что его подали 19 марта.

В этот же день "Роснефть" подала иски к "Дождю", Bloomberg и "Эху Москвы". 16 марта Bloomberg опубликовал заметку, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российские власти в этом году могут потратить часть средств фонда национального благосостояния на инвестиции в "Восток Ойл" — проект "Роснефти". "Дождь" и "Эхо Москвы" написали об этом со ссылкой Bloomberg.

В начале месяца госкорпорация также подавала иски к "Важным историям", "Новой газете" и Bloomberg. Суть претензий по этому иску к Bloomberg неизвестна, его приняли к производству. От "Важных историй" требовали удалить расследование о покупке госкорпорацией акций Pirelli в 2014 году. Поводом для иска к "Новой газете" стала статья с разбором заявления главы госкорпорации Игоря Сечина на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что его компания единственная получила прибыль в 2020 году. Суд оставил оба иска без движения из-за ошибок в документах.