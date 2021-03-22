Путин сделает прививку от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин заявил, что во вторник, 23 марта привьётся от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

О своём намерении сделать прививку Путин рассказал на совещании по вопросам вакцинации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент привьётся одним из трёх российских препаратов.

В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.

Разработчики "Спутник V" подали заявку на регистрацию в Евросоюзе. Сейчас она находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам. Если препарат будет одобрен регулятором, то страны ЕС смогут использовать его для вакцинации жителей.

При этом глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19. По словам Бретона, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырёх уже одобренных вакцин.

Глава комиссии отметил, что ЕС должен помочь России с производством вакцины "Спутника V", если это необходимо. По его словам, у России возникают проблемы с производством препарата, а россияне "с трудом получают доступ" к нему. Путин в ответ заявил, что Москва никому не навязывает свою вакцину и допустил, что европейские власти поддерживают поддерживают интересы фармацевтических компаний.

По данным, которые привёл на совешении Путин, первый компонент вакцины в России получили более шести миллионов человек — более четырёх процентов населения. В пересчёте на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.

Президент также отметил, что для формирования коллективного иммунитета в России нужно около 70 миллионов полных комплектов вакцины. Мощности, по словам Путина, позволяют произвести такое количество препаратов. По данным Минпромторга, в первом полугодии будет выпущено более 80 миллионов комплектов "Спутника V".