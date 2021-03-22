СК сообщил о фальсификациях на выборах с участием Белозерцева

Следствие предъявило обвинение в фальсификации итогов голосования в сентябре 2020 года бывшему председателю участковой избирательной комиссии Пензенской области, сообщается на сайте СК по Пензенской области. Победу на этих выборах одержал Иван Белозерцев (он переизбирался на новый срок), которого задержали по подозрению в получении взятки.

В единый день голосования 13 сентября прошли выборы губернатора Пензенской области, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы. По данным следствия, председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель УИК знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека, утверждает следствие.

Впоследствии она вместе с другими членами избиркома, не знавшими о ее действиях, неверно подсчитала голоса, внеся в протокол ложные сведения с учетом не менее 662 избирателей, не явившихся на участок и не участвовавших в выборах, говорится в сообщении. Следствие предъявило экс-главе УИК обвинение по статье о фальсификации итогов голосования, ей грозит до четырех лет лишения свободы. По итогам выборов победу одержал действующий глава региона Белозерцев, набравший 78,72% голосов избирателей при явке в 56,62%.

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе фармкомпании "Биотэк" Борису Шпигелю, его жене и главе "Фармации" Антону Колоскову и еще двоим подозреваемым по делу о взятках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Басманный суд арестовал Белозерцева до 20 мая.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в даче взятки, ее получении и посредничестве во взяточничестве. Следствие ходатайствует об аресте всех шести обвиняемых. В СКР считают, что в январе-сентябре 2020 года Белозерцев получил от главы "Биотэк" Шпигеля, его жены и директора компании "Фармация" Колоскова больше 31 млн рублей взяток. В обмен с "Биотэк" заключали госконтракты на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов для местных учреждений здравоохранения.