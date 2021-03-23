В США перед судом впервые предстал гражданин Северной Кореи

Северокорейский бизнесмен, обвиняемый США в отмывании денег и нарушении международных санкций, в понедельник предстал перед американским судом после экстрадиции из Малайзии.

Отмечается, что это первый в истории США процесс над северокорейским гражданином.

Мун Чхоль Мен предстал перед федеральным судом округа Колумбия. Согласно материалам следствия, в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года он и другие лица вступили в сговор с целью мошеннического доступа к финансовой системе США. Мун обвиняется в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР.

По данным американского Минюста, обвиняемый обманул американские банки и нарушил санкции США и ООН в рамках своей деятельности по отмыванию денег в сделках на сумму более $1,5 млн.

В обвинительном заключении также утверждается, что Мун Чхоль Мен был связан с главной разведывательной организацией Северной Кореи – Генеральным бюро разведки.

Мун отрицает все обвинения, утверждая, что они политически мотивированы.

Он был арестован в Малайзии в мае 2019 года. На прошлой неделе Высший суд Малайзии постановил, что Мун может быть экстрадирован в США, отклонив его апелляцию. В ответ на решение Пхеньян заявил, что разрывает дипломатические отношения с Куала-Лумпуром. В КНДР решение малайзийского суда назвали "гнусным деянием и непростительно тяжким преступлением", а Вашингтон охарактеризовали как "закулисного манипулятора" и "главного виновника" произошедшего, передаёт "Немецкая волна".

Тем временем власти Малайзии предложили всем северокорейским дипломатам и их семьям покинуть страну в течение 48 часов.