Депутаты гордумы Хабаровска сместили председателя из команды Фургала

В ходе заседания городской думы Хабаровска депутаты проголосовали за лишение должности председателя Михаила Сидорова и его заместителя Наталью Жирякову. Об этом сообщил местный штаб Алексея Навального.

Издание DVHAB.ru назвало причиной отставки то, что политики считаются членами команды бывшего губернатора Сергея Фургала. Следующим, как отмечается, должен стать глава комитета по местному самоуправлению Денис Куратов. "Все трое были назначены при Фургале. Их снимают как членов его команды, которые продолжают открыто его поддерживать. Такой маневр позволит поменять состав управления думой", – рассказал DVHAB.ru один из источников.

Издание сообщает, что перед решением об отставке Сидорова состоялись "жаркие дебаты". Часть депутатов в знак протеста покинула заседание гордумы.

Депутаты попытались снять Жирякову с должности председателя комитета по бюджету. Выяснилось, что это может сделать только председатель, которого на тот момент не было. Тогда депутаты решили сразу выбрать нового председателя. Кандидатом на должность стал Владимир Матвеев, передаёт Сибирь.Реалии.

Сидоров и его сторонники противились передаче городской территории у парка "Динамо" под многоэтажную застройку, а также переводу муниципального фитнес-комплекса в безвозмездное пользование на десять лет чеченской общественной организации "Башлам".

Штаб Навального считает, что группа депутатов, выступивших за смену в руководстве гордумы, действовала под руководством врио губернатора Михаила Дегтярева.

Президент России Владимир Путин назначил Дегтярева главой региона после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15-летней давности. Арест вызвал массовые протесты, которые продолжались более полугода. Сторонники Фургала считают его преследование политически мотивированным, поскольку на выборах губернатора он победил кандидата от Кремля.