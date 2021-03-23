Именем коронавируса. Как пандемия в России не дает "открыться" судам

Коронавирусные ограничения в России на практике всё больше снимают, но избирательно: в годовщину аннексии Крыма в "Лужниках" прошло многотысячное официальное празднество фактически без использования средств индивидуальной защиты и какого-либо социального дистанцирования. При этом сохраняются фактические запреты на проведение оппозиционных акций, "пандемия продолжается" и в российских судах. По сути, большинство процессов проходит в закрытом режиме, а решения о снятии или сохранении коронавирусных ограничений отданы на откуп председателей судов.

В бар можно, в суд – нет

Ограничения на посещение судов в России появились год назад, с началом пандемии. На заседания перестали пускать людей, не являющихся участниками процессов, – всех, кроме адвокатов, прокуроров, свидетелей и подсудимых, также было рекомендовано максимально задействовать видеосвязь. Первый раз ограничения были сняты в июне 2020 года, повторно введены в октябре и сохраняются в судах большинства регионов до сих пор.

Avtozak live, молодой интернет-ресурс, освещающий произвол силовиков, опубликовал на Change.org петицию с требованием допустить слушателей на судебные процессы.

Недопуск слушателей и представителей СМИ фактически превращает открытые судебные заседания в закрытые

"Сейчас, в марте 2021 года, статистика заболеваемости неуклонно падает. Развернута обширная программа по вакцинированию граждан. Каждый житель России знает, что такое "социальная дистанция". Отменена большая часть ограничений. Заработали кинотеатры и театры. На концерты и представления можно заполнять зал на 50%. Бары, рестораны и кафе принимают посетителей, а ночные клубы работают в неограниченном режиме. Пожилым гражданам в Москве разблокировали социальные карты и разрешили выходить из дома. Между тем российские суды продолжают ограничивать слушателей, подсудимых и адвокатов, а иногда даже представителей СМИ в фундаментальном праве, гарантированным статьей 123 Конституции (гарантирует право на открытость разбирательства в суде. – РС). Недопуск слушателей и представителей СМИ фактически превращает открытые судебные заседания в закрытые", – говорится в петиции Avtozak live.

– Публичные, политические процессы требуют публичности, потому что затрагивают публичный интерес. Также на уголовных процессах ["коронавирусный режим" в судах] приводит к тому, что родственники не могут увидеть своих близких очень долго. Это становится существенным элементом давления. Если следователь свиданий не дает, близкие люди не могут видеться, это разрушает семейные связи. Раньше была возможность встретиться, например, на продлении меры пресечения. У меня сейчас есть отвратительное заказное дело: человека обвиняют в том, чего он не делал. Это подтверждают видеозаписи, экспертизы, свидетели. Он четыре месяца находится в СИЗО, дознаватель не дает встреч с женой, ему от этого довольно тяжело. Радио Свобода писало [об этом деле]: ГБУ "Ритуал" воюет с блогером Андреем Дейнеко, по оговору одного из директоров Николо-Архангельского кладбища Андрей находится в тюрьме, – рассказывает адвокат Анастасия Саморукова.

– В постановлениях судьи пишут, что процесс проходил гласно и открыто, но по факту процессы таковыми не являются. Происходит нарушение права на огласку, – говорит адвокат Сергей Тельнов, сотрудничающий с "ОВД-Инфо".

Административно задержанные и арестованные по уголовным делам с "борьбой с ковидом" сталкиваются в основном в судах. Задержанные на январских протестах рассказывали, что маски, антисептики и социальное дистанцирование практически полностью отсутствуют в автозаках, отделах полиции и спецприемниках.

Когда человек видит в зале суда родственников, знакомых, друзей, сторонников, которые пришли поддержать, это важно

– На последние заседания по делу Азата Мифтахова не пускали зрителей, и для него это было сложно. Хотя в Головинском районном суде есть большие залы, там можно было бы разместить всех желающих. На оглашение приговора нашли большой зал, разместили в нем журналистов. Когда человек видит в зале суда родственников, знакомых, друзей, сторонников, которые пришли поддержать, это важно. Для судей проводить заседания без зрителей гораздо спокойнее. Когда есть зрители в зале, судьи осторожнее в выражениях и принятии процессуальных решений. Более вдумчиво относятся к процессу: присутствие зрителей дисциплинирует, – рассказывает адвокат Светлана Сидоркина.

Cо своим уставом

Петиция с требованием снятия коронавирусных ограничений в судах обращена к Верховному суду, но в пресс-службе Верховного суда Радио Свобода пояснили, что он не является контролирующим органом для судов в этом вопросе. Действительно, в октябре 2020-го Верховный суд рекомендовал ввести эпидемиологические ограничения, но где и как это реализуется, решается председателем каждого конкретного суда. В самом Верховном суде на заседания пускают слушателей, если они приходят в масках и перчатках. На входе также им измеряют температуру.

На главной странице сайта Московского городского суда нет информации о текущем режиме работы. Пресс-служба Мосгорсуда попросила Радио Свобода прислать запрос, но на момент публикации текста ответ не предоставила.

– Доступ слушателей и СМИ ограничен, [на заседания допускаются] только участники процессов. Видео и фото [с заседаний] предоставляются СМИ силами пресс-службы. Вход в приемную и канцелярию не ограничен. Граждане могут обратиться с заявлением, получить копию судебных актов, исполнительные листы, – рассказала пресс-секретарь Тверского районного суда столицы Ольга Бондарева.

Помимо доступа на судебные заседания ещё одна проблема: коронавирусные ограничения работы канцелярий судов, мешающие адвокатам.

Если позволяет площадь, мы можем пустить журналистов на заседание по ходатайству

– Кузьминский суд корреспонденцию принимает, а Головинский и Хорошевский (речь идет о московских районных судах. – РС) – не принимают. Подача ходатайства превращается в проблему, которая мешает всей жизнедеятельности адвоката. Либо надо отправлять "Почтой России" – это долго, либо с заверенной электронной подписью, но такая система не во всех судах нормально работает. Часть документов теряется, – рассказывает адвокат Сидоркина.

– До 31 марта у нас продлен режим повышенной готовности. Для слушателей у нас пока ограничен доступ [на заседания]. Документы принимаются "Почтой России" и по электронке. Если позволяет площадь, мы можем пустить журналистов на заседание по ходатайству: это их работа. В нашем суде есть большие залы, где можно соблюдать дистанцию. Да и у нас в области не так уж и много журналистов, чтобы было битком, – отмечает пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В каждом регионе и даже суде "коронавирусный режим" выполняется по-своему. Пока ограничения сняты в Санкт-Петербурге и Ростовской области. Московский областной суд рекомендовал судам Подмосковья снимать ограничения, но, как выяснило профильное издание "Адвокатская улица", вернулись к обычному режиму работы пока лишь половина подмосковных судов.

На сайтах областных судов большинства российских регионов висят объявления о запрете допуска на заседания слушателей из-за пандемии.