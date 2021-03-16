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Лицом к событию

Перестройка путинизма?

Алексей Навальный агитирует сторонников во время выборов в Мосгордуму 20 июля 2019 года.

За полгода до выборов в Государственную Думу возник ясный тренд: рейтинг «Единой России» падает с каждым месяцем. Он дошел уже до 27%.

Происходит ускорение изменений в путинской системе власти ради срочного выхода из кризиса, идет через введение новых и новых политических ограничений, аресты лидеров оппозиции во главе с Алексеем Навальным. Эффективно ли срочное репрессивное цементирование всего общественного пространства России?

Обсуждают юрист и политик Борис Надеждин, политик, член постоянного комитета Форума свободной России Иван Тютрин, политолог, член Высшего Совета «Единой России» Дмитрий Орлов.

Ведет передачу Михаил Соколов

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 16 марта в 19:05

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