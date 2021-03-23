Команда Навального анонсировала весенний митинг за его освобождение

Команда Алексея Навального анонсировала весенний митинг за его освобождение. Сообщение об этом появилось на сайте политика. Его сторонники планируют сообщить о времени и месте проведения акции только после того, как в ней выразят готовность участвовать 500 тысяч человек.

Для регистрации на митинг был запущен отдельный сайт, который оказался недоступен сразу после анонса акции. Сторонники Навального уверены, что им удастся собрать самую массовую акцию в истории современной России. В тексте уточняется, что митинг — лишь часть плана сторонников по освобождению политика.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в ИК-2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.

Освобождения политика потребовали США, страны Евросоюза и сторонники российской оппозиции. Зимой в поддержку Навального прошли массовые акции протеста, в них приняли участие десятки тысяч человек, тысячи были задержаны полицией.

После акций протеста против близкого окружения политика завели уголовное дело о нарушении санитарных норм — следствие утверждает, что акции протеста могли способствовать распространению ковида. Часть соратников находится под домашним арестом, часть — за пределами страны.